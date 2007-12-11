تردید یاوری در انتخاب دروازه بان برق/ شکرون غایب بزرگ دیدار با ابومسلم

به گزارش خبرنگارمهر، پس از آنکه در بازی با پگاه گیلان مارتین رائول از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد تا با 3 اخطاره شدن دیدار این هفته تیمش برابر ابومسلم را از دست بدهد، محمود یاوری برای انتخاب دروازه بان اول تیمش از بین 2 دروازه بان امید حاضر در تمرینات این تیم، دچار تردید شده است.

برپایه این گزارش، تردید سرمربی تیم فوتبال برق شیراز به خاطر نداشتن جایگزین مناسب برای رائول نیست بلکه با توجه با آمادگی محسن مولایی و میلاد حیدری، انتخاب دروازه بان اول تیم برق شیراز برابر بومسلم مشهد تا حدودی مشکل شده است.

یاوری در این مورد به خبرنگارمهر گفت:" مولایی و حیدری به علت انجام تمرینات مستمر با رائول، از لحاظ فنی بسیار پیشرفت کرده اند و هر دو آمادگی بازی کردن برابر ابومسلم را دارند ولی ما در آخرین ساعات پیش از آغاز آن دیدار در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد."

ضمن اینکه محمدناصر شکرون بهترین مهاجم تیم فوتبال برق شیراز که تاکنون 4 گل برای تیمش به ثمر رسانده است، به علت مصدومیت نمی تواند تیمش را در دیدار با ابومسلم مهشد همراهی کند.

دیدار تیم های برق شیراز و ابومسلم مشهد از هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر ساعت 14:15 دقیقه روز جمعه 23/9/86 در ورزشگاه حافظه شیراز برگزار خواهد شد.