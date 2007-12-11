دستور اکید دادستان کل کشور برای پیگیری موضوع قتل جهانگرد فرانسوی

پیرو انتشار خبر قتل یک جهانگرد فرانسوی در ترمینال جی استان اصفهان توسط یکی از اعضای فراری یک شبکه سرقت مسلحانه، دادستان کل کشور به معاون امنیتی خود دستور داد در اسرع وقت این موضوع را پیگیری و ضمن هماهنگی با نهادهای انتظامی و اطلاعاتی مسئول نتیجه امر گزارش گردد.