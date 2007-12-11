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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۴

دستور اکید دادستان کل کشور برای پیگیری موضوع قتل جهانگرد فرانسوی

دستور اکید دادستان کل کشور برای پیگیری موضوع قتل جهانگرد فرانسوی

پیرو انتشار خبر قتل یک جهانگرد فرانسوی در ترمینال جی استان اصفهان توسط یکی از اعضای فراری یک شبکه سرقت مسلحانه، دادستان کل کشور به معاون امنیتی خود دستور داد در اسرع وقت این موضوع را پیگیری و ضمن هماهنگی با نهادهای انتظامی و اطلاعاتی مسئول نتیجه امر گزارش گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دستور دری نجف آبادی به ناصر سراج معاون امنیتی - سیاسی دادستانی کل کشور تاکید شده با هماهنگی شورای تامین استان - دادستانها و ارگان های ذیربط هر چه سریعتر برای دستگیری ومجازات این جنابتکار، تمهیدات مقتضی معمول داشته همچنین از مردم خواسته شده وفق مشخصاتی که در روزنامه های کثیرالانتشار ذکر گردیده برای شناسایی فرد تبهکار با نهادهای مسئول همکاری نمایند.

شایان ذکر است، در تحقیقات مقدماتی پلیس برای شناسایی و ردیابی این جنایتکار مشخص گردیده وی کاظم شفیعی نام دارد که از بستگان یکی از اعضای دستگیر شده شبکه دزدان مسلح باند سرقت در اصفهان است.

کد مطلب 602822

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