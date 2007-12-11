دستور اکید دادستان کل کشور برای پیگیری موضوع قتل جهانگرد فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دستور دری نجف آبادی به ناصر سراج معاون امنیتی - سیاسی دادستانی کل کشور تاکید شده با هماهنگی شورای تامین استان - دادستانها و ارگان های ذیربط هر چه سریعتر برای دستگیری ومجازات این جنابتکار، تمهیدات مقتضی معمول داشته همچنین از مردم خواسته شده وفق مشخصاتی که در روزنامه های کثیرالانتشار ذکر گردیده برای شناسایی فرد تبهکار با نهادهای مسئول همکاری نمایند.
شایان ذکر است، در تحقیقات مقدماتی پلیس برای شناسایی و ردیابی این جنایتکار مشخص گردیده وی کاظم شفیعی نام دارد که از بستگان یکی از اعضای دستگیر شده شبکه دزدان مسلح باند سرقت در اصفهان است.
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