اوون به بازی مقابل دربی می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم 27 ساله از بازی ماه قبل تیم ملی انگلستان مقابل اتریش که منجر به پارگی عضله پایش شد از میادین فوتبال دور بوده و انتظار می رود از این هفته تمرینات خود را به طورکامل پی بگیرد.

اوون در دیدار با فولهام که شنبه این هفته برگزار می شود می تواند تیم خود را همراهی کند با این حال سام آلاردایس، سرمربی تیم، براین باور است مهاجم تیمش باید مدت زمان بیشتری را صرف کند تا سلامتی خود را به طور کامل بازیابد.

آلاردایس گفت: درحال حاضراحساس خوبی دارم. بازیکنان مصدوم ما رفته رفته به تیم بازمی گردند.