بنزین باید بدون محدودیت عرضه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که درحاشیه برپایی نخستین همایش ملی واکاوی و بازنمایی سیاستهای کلی نظام در حوزه حمل و نقل و ترانزیت سخن می گفت ، با اشاره به این نکته که توزیع بنزین ازطریق کارت هوشمند بخش عمده ای قاچاق آن را کنترل کرده است، گفت: در صورتی که سهمیه بندی بنزین نیز حذف شود مانع قاچاق خواهد شد و این بدان معنی است که هم خودرو هم مالک کارت ها مشخص هستند و استفاده بیش از حد مصرف به راحتی قابل کنترل است.

وی اضافه کرد: بنزین وارداتی بایستی با نرخ آزاد عرضه شود و بنزین تولید داخل با کارت هوشمند به متقاضیان تحویل گردد.