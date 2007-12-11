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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۸

کمال دانشیار:

بنزین باید بدون محدودیت عرضه شود

بنزین باید بدون محدودیت عرضه شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس بر لزوم عرضه دو نرخی بنزین تاکید کرد و گفت: نباید هیچگونه محدودیتی در عرضه بنزین وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که درحاشیه برپایی نخستین همایش ملی واکاوی و بازنمایی سیاستهای کلی نظام در حوزه حمل و نقل و ترانزیت سخن می گفت ، با اشاره به این نکته که توزیع بنزین ازطریق کارت هوشمند بخش عمده ای قاچاق آن را کنترل کرده است، گفت: در صورتی که سهمیه بندی بنزین نیز حذف شود مانع قاچاق خواهد شد و این بدان معنی است که هم خودرو هم مالک کارت ها مشخص هستند و استفاده بیش از حد مصرف به راحتی قابل کنترل است.

 وی اضافه کرد: بنزین وارداتی بایستی با نرخ آزاد عرضه شود و بنزین تولید داخل با کارت هوشمند به متقاضیان تحویل گردد.

کد مطلب 602826

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