اهانت به مقدسات در دستور کار افراطیون دوم خردادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، افزود: کسی که به ائمه معصومین علیهم السلام اهانت کند و در مقام تجلیل و تقدیر از سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا برآید تکلیفش با ملت روشن است. متاسفانه این مسیری بوده که افراطیون دوم خردادی طی سالهای گذشته طی می کردند و حساب خود را از ملت جدا کردند.

وی تاکید کرد: شایسته است که بار دیگر مرزبندی دقیق بین افراطیون دوم خردادی با اصلاح طلبان اصولگرا صورت گیرد تا ملت سیئات افراطیون را تعمیم ندهند.

حبیبی با اشاره به سالروز 16 آذر و گرامیداشت یاد شهدای دانشجو اظهار داشت: این ننگ آور است که در سالروز گرامیداشت شهدای دانشجو عده ای آشوب طلب از قاتلین آنها تجلیل کنند و علیه ملت به فحاشی و اهانت بپردازند. شهدای 16 آذر، دانشگاه علیه آمریکا بودند و آب به آسیاب آمریکا ریختن در سالروز شهادت آنان چه مفهومی دارد. خوشبختانه جامعه دانشجویی با موضع گیری معقول حساب جریان افراطی و ماجراجوی دوم خردادی را جدا کردند و برخوردی رسوا کننده با آنها داشتند ما معتقدیم جنبش دانشجویی همچنان مدافع نظام و مخالف آمریکا مسیر خود را در تاریخ ایران طی می کند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد گزارش 16 نهاد جاسوسی آمریکا در مورد پرونده هسته ای ایران تصریح کرد: این گزارش مثل یک بمب رسانه های غرب منفجر شد و مشروعیت اقدامات آمریکا و اروپا علیه ایران را زیر سئوال برد سران برخی دولت های غربی از یک سال پیش از چنین گزارشی مطلع بودند اما با فریب، نیرنگ، دروغ فشارهای سیاسی اقتصادی خود را به ایران طی دو قطعنامه اعمال کردند. اکنون ایران باید به دادگاه لاهه و دیگر مجامع حقوقی جهانی از آنها شکایت کند.

وی ادامه داد: دنیای عجیبی است ، چند قدرت هسته ای جهان که بر انبوهی از سلاح های هسته ای تکیه زده اند به دروغ به ایران اعتراض دارند که چرا می خواهد سلاح هسته ای تولید کند. این کار زشت است چرا آنها سلاح هسته ای دارند اگر خوب است چرا برای ایران این کار را نمی پسندند.

وی افزود: ایران امروز پرچمدار خلع سلاح هسته ای است چرا که خود اساسا این رویکرد را نمی پسندد.

حبیبی با اشاره به موضع گیری برخی از رهبران کشورهای خلیج فارس در برابر اظهارات وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت: امروز حتی کوچکترین کشورهای عرب به وجود زرادخانه های هسته ای رژیم صهیونیستی اعتراض دارند. وزیر دفاع آمریکا چشم ها و گوش های خود را بر روی حقایق بسته است وحاضر نیست هیچ سخن حقی را حتی از دوستان غرب در این باره گوش کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به یک سئوال در مورد بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مهندسی فرهنگی و نیز فرهنگ عمومی کشور گفت: کارنامه مسئولان نظام در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه باید مورد بازبینی قرار گیرد.

وی افزود: ما اکنون باید استراتژی تولید ارزشهای فرهنگی را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: اسلام و آموزه های دینی این ظرفیت را دارند که با بازخوانی و باز تولید فرهنگ قرآنی ما به اقفق های جدیدی ازتعمیق مفاهیم الهی در جامعه دست یابیم. برای رفتن به چنین مسیری حتی یک لحظه غفلت نابخشودنی است.

حبیبی افزود: اکنون حوزه های علمیه و مراکز آموزشی عالی و دانشگاه ها ظرفیت کاملی برای تولید ارزشهای فرهنگی ایجاد کردند دولت و مجلس با پیشتیبانی خود باید راه های مسدود در این مسیر را باز کنند.

حبیبی به نشست پنجشنبه گذشته اصولگرایان در تهران اشاره کرد و اظهار داشت: همگرایی در جبهه متحد اصولگرایان با یک روند امیدوار کننده ای به پیش می رود ما اکنون بحث در مورد مصادیق را آغاز کرده ایم و در نشست پنجشنبه گذشته نزدیک به یک سوم کل نمایندگانی که مورد توافق مسئولان استانی جبهه متحد بود مورد بررسی قرار گرفت. نشست به نتایج خوبی رسید و این تصمیم می تواند پایه خوبی برای تصمیمات بعدی باشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به نخستین بیانیه جبهه متحد اصولگرایان گفت: در این بیانیه به توضیح و تشریح خط مشی و راهبرد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم پرداخته شده و به سئوالات مهمی از این دست پاسخ داده شده است.