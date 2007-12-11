طرح آرمانی قارچ خوراکی درکشور تدوین می شود

به گزارش خبرنگارمهر جعفر خلقانی درسومین همایش علمی و پژوهشی قارچهای خوراکی کشور گفت: امروزه افزایش آگاهی مصرف کنندگان به منزله کلید اصلی برای توسعه محصولات کشاورزی و سیاست گذاریها دراین بخش است.

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه امروزه "تولید برای تولید" معنا و مفهوم خود را ازدست داده افزود: سیستم کشاورزی کشوراین فرصت را فراهم کرده تا تولید محصول ارگانیک بدون صرف هزینه زیاد و تنها با نظارت و هدایت فنی راه خود را پیدا کند.

وی با اشاره به تولید قارچ به عنوان یک غذای گیاهی سالم درکشور بیان کرد: درشرایط کنونی قارچ از حالت تولید و مصرف فانتزی به تولید صنعتی و انبوه تغییرنگرش داده؛ به نحوی که توسعه این محصول درسطحی معادل 32 هکتار با 28 هزار تن تولید سبب شده که کشورعلی رغم جوان بودن درزمینه تولید قارچ، بتواند دررتبه 16 جهانی قرارگیرد.

رئیس سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی افزود: وجود امکانات طبیعی و مواد اولیه همچون ضایعات و پسماندهای کشاورزی باید مورد توجه قرارگیرد؛ زیرا کمترمحصولی همچون قارچ با فرصت عالی، تولید وعرضه می شود.

وی افزود: تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات قارچهای خوراکی متشکل از8 کارگروه لزوم توجه بیشتر به قارچ خوراکی را نشان می دهد.

درادامه بهروز غیبی، مدیرکل دفترگل وگیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی با اشاره به روند تولید قارچ درکشور گفت: درسالهای 1337 تا 1368 به دلیل لوکس بودن فعالیت پرورش قارچ، تولید آن از روند مطلوبی برخوردارنبود و تنها 7 مزرعه در طول سه دهه احداث شد.

به گفته وی، طی سالهای 69 تا 74 بالغ بر52 مزرعه احداث شد که به دلیل عدم برنامه ریزی ورویکرد بی رویه در صدور پروانه تاسیس بیش از50 درصد صاحبان مزارع ورشکسته شدند و دوره بحران اول بوجود آمد.

غیبی افزود: دردوره سوم ازسال 75 تا 78 دوران تردید نام گرفت؛ به نحوی که این تفکر القاء شد که تولید قارچ اقتصادی نیست و تولید کنندگان را با مشکل زیادی مواجه کرد. ضمن اینکه دردوره چهارم از سال 79 تا کنون که دوران رشد نام گرفت حمایت دولت و تغییر نگرش بانک کشاورزی به حمایت ازاین محصول، با افزایش راندمان تولید و سطح زیرکشت این محصول همراه شد.

وی بیان کرد: دوره پنجم که دردوره دولت نهم شکل گرفت هماهنگی لازم برای کاهش تصدیگری دولتی و انجام امورفنی و اجرایی ازطریق انجمنها و اتحادیه های تولیدکنندگان قارچ خوراکی صورت گرفت که این دوره به نام دوره تدبیرمعروف است.

مدیرکل دفترگل وگیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: ازسال 86 با بررسی و مطالعه و ارزیابی تولید قارچ دستورالعمل صدور پروانه احداث و بهره برداری واحدهای تولیدی و پرورش قارچهای خوراکی تدوین و فرآیند اجرای آن شکل گرفت که این سیاست درراستای رعایت ضوابط فنی و تخصصی در مراحل احداث و بهره مندی از تجهیزات و تاسیسات فنی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه طراحی "کریدور سبز قارچ" سبب می شود تا تولید در مسیر اصلی انجام شود، افزود: تولید 200 تن قارچ بالغ بر 700 میلیون تومان هزینه دربردارد؛ لذا حمایت ازسرمایه گذاران امری الزام آوراست.

غیبی بیان کرد: درحال حاضر سطح زیرکشت قارچ معادل 32 هکتار با 170 واحد پرورش است که به لحاظ سطح زیر کشت و تولید به ترتیب دررتبه 8 و 16 جهان قرارداریم.

به گزارش مهر، میزان تولید جهانی قارچ حدود 3 میلیون تن و در ایران این میزان حدود 30 تن است؛ ضمن اینکه میانگین عملکرد قارچ دکمه ای در هر دوره کشت 15 کیلوگرم و در واحدهای برتر 22 کیلوگرم است .

در طرحهای آرمانی وزارت جهاد کشاورزی، "طرح آرمانی قارچ" در حال تدوین است که با استفاده از این طرح در هر متر مربع بالغ بر 30 کیلیوگرم قارچ تولید خواهد شد.

در ادامه محمدرضا نوربخش، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچهای خوراکی نیز گفت: با ورود دانش فنی به کشور، راندمان تولید قارچ از 5 کیلوگرم به 25 کیلوگرم افزایش یافته؛ ضمن اینکه با حمایت وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف سرانه از 26 کیلوگرم در سال 83 به 400 گرم در سال جاری رسیده است.