رهبران مسیحی بریتانیا خواستار توجه به نامه صلح آمیز مسلمانان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپرونیوز، بیانیه مشترک رهبران کلیسایی وست یورک شایر به دنبال انتشار نامه " کلمه مشترک میان ما و شما" صورت گرفت که در ماه اکتبر با امضای 138 نفر از علمای، متفکران و روحانیون مسلمان به رهبران مسیحی جهان ارسال شده بود.

امضاء‌کنندگان این نامه که از مذاهب مختلف اسلامی، کشورهای و مناطق مختلف بودند سران کلیساهای جهان را به توجه مشترکات دعوت کرده‌اند. این نامه بر دو مفهوم عشق خداوند و عشق به همسایه تکیه کرده که در هر دو دین اسلام و مسیحیت محوری تلقی می‌شود و می‌تواند بنیاد برقراری رابطه بین دو دین باشد.

رهبران مسیحی بریتانیا در بیانیه مشترک خود از نامه مسلمانان استقبال کردند و اظهار داشتند که این نامه می‌تواند مبنای گفتگو و بهبود روابط اسلام و مسیحیت در وست یورک شایر و فراتر از آن باشد.

این بیانیه از سوی شورای بین کلیسایی وست یورک شایر صادر شده و نخستین بیانیه‌ای است که از رهبران کلیسایی بریتانیا در پاسخ به نامه " کلمه مشترک" صادر می‌شود.

در این بیانیه آمده است : این سند به عنوان یک نقطه‌عطف به افرادی که در بهبود روابط اسلام و مسیحیت شکاک هستند کمک می‌کند دیدگاه خود را تغییر دهند. مسیحیان نیز به واسطه لحن صلح‌آمیز نامه و این حقیقت که در نوشتن آن به متون مقدس مسیحی و یهودی توجه شده بود دلگرم شدند.