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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۸

رهبران مسیحی بریتانیا خواستار توجه به نامه صلح آمیز مسلمانان شدند

رهبران مسیحی بریتانیا خواستار توجه به نامه صلح آمیز مسلمانان شدند

چهارده نفر از رهبران مسیحی وست یورک شایر در انگلستان با اشاره به نامه علمای مسلمان به رهبران مسیحی از مسیحیان خواستند به برقراری پلهای ارتباطی با همسایگان مسلمان خود توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپرونیوز، بیانیه مشترک رهبران کلیسایی وست یورک شایر به دنبال انتشار نامه " کلمه مشترک میان ما و شما" صورت گرفت که در ماه اکتبر با امضای 138 نفر از علمای، متفکران و روحانیون مسلمان به رهبران مسیحی جهان ارسال شده بود.

امضاء‌کنندگان این نامه که از مذاهب مختلف اسلامی، کشورهای و مناطق مختلف بودند سران کلیساهای جهان را به توجه مشترکات دعوت کرده‌اند. این نامه بر دو مفهوم عشق خداوند و عشق به همسایه تکیه کرده که در هر دو دین اسلام و مسیحیت محوری تلقی می‌شود و می‌تواند بنیاد برقراری رابطه بین دو دین باشد.

رهبران مسیحی بریتانیا در بیانیه مشترک خود از نامه مسلمانان استقبال کردند و اظهار داشتند که این نامه می‌تواند مبنای گفتگو و بهبود روابط اسلام و مسیحیت در وست یورک شایر و فراتر از آن باشد.

این بیانیه از سوی شورای بین کلیسایی وست یورک شایر صادر شده و نخستین بیانیه‌ای است که از رهبران کلیسایی بریتانیا در پاسخ به نامه " کلمه مشترک" صادر می‌شود.

در این بیانیه آمده است : این سند به عنوان یک نقطه‌عطف به افرادی که در بهبود روابط اسلام و مسیحیت شکاک هستند کمک می‌کند دیدگاه خود را تغییر دهند. مسیحیان نیز به واسطه لحن صلح‌آمیز نامه و این حقیقت که در نوشتن آن به متون مقدس مسیحی و یهودی توجه شده بود دلگرم شدند.

کد مطلب 602834

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