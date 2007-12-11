بروز ناهماهنگی و بی برنامگی در پروازهای هواپیمایی سعودی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان ، طی روزهای گذشته برخی پروازها حتی با تاخیر 7 ساعته به فرودگاههای جده و مدینه منوره وارد شده اند و این موجب سردرگمی و آزردگی زائران ایرانی شده است.



با این حال، از سوی مسئولان سازمان حج و زیارت اظهار امیدواری می شود نقایص و مشکلات بروز کرده از سوی مسئولان خطوط هوایی سعودی رفع شود تا همانند سال گذشته حجاج با تاخیرهای پروازی ناخواسته به ویژه در هنگام بازگشت مواجه نشوند.



در حج سال 86 همانند سال گذشته و بر اساس قرارداد حمل ونقل هوایی میان ایران و عربستان نیمی از ظرفیت پروازی 102 هزار زائر ایرانی به یک خطوط هوایی سعودی سپرده شده که این شرکت برای نقل و انتقال این زائران هواپیماهای "ماهان" را اجاره کرده است.