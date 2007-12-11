سرانه کاربری مسکونی در خراسان شمالی از استاندارد کشور پایین تر است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد هادی جاوید در نشست علمی شهرسازی و مدیریت شهری در بجنورد افزود: سرانه کاربری مسکونی در کشور بین 40 تا 50 متر مربع است که این سرانه در شهر بجنورد، حدود 39 متر مربع است.

وی ادامه داد: علاوه بر بجنورد، شهر فاروج در شرق خراسان شمالی نیز از لحاظ سرانه کاربری مسکونی به نسبت میانگین کشور، دو برابر کمتر است به طوری که میانگین سرانه کاربری مسکونی در این شهر، حدود 30 متر مربع است.

جاوید همچنین پایین بودن سرانه کاربری تجاری، فضای سبز و پارکها، سرانه آموزشی و نظامی را از دیگر مشکلات و معضلات شهرهای خراسان شمالی دانست و دلیل این مشکل را نیز ناشی از عدم اجرای طرحهای جامع و تفضیلی شهری عنوان کرد.

وی سرانه کاربری مسکونی در شهر بجنورد را حدود دو متر مربع اعلام کرد که نسبت به میانگین کشوری در این شهر برای هر شهروند دو متر برای ایجاد فضای تجاری کمبود وجود دارد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی، سرانه فضای سبز و پارکها را نیز در شهر بجنورد حدود یک متر و نیم اعلام کرد که این میانگین در کشور بین 9 تا 12 متر مربع است.

جاوید افزود: برای رفع مشکل کاربریها در مرکز و سایر شهرهای استان، طرح جامع و تفضیلی شهری برای شهرهای بجنورد، اسفراین و شیروان تهیه شده و برای سه شهر دیگر استان نیز طرح مطالعاتی آغاز شده است.

وی یادآور شد: طرحهای جامع و تفضیلی در شهرهایی به اجرا گذاشته می شود که طرحهای هادی در این شهرها به اتمام رسیده باشند.

یکی از کارشناسان شهرسازی نیز در این همایش، مهمترین مشکل شهرهای ایران را نداشتن مدیریت واحد شهری و دخالت تصمیم گیران منطقه ای و کشوری در مدیریت شهری و محلی دانست و گفت: این معضلات موجب شده تا شهرهای ایران نتوانند خدمات رسانی بهتری به شهروندان خود داشته باشند و ضعف در خدمات رسانی به مردم موجب ایجاد بی عدالتی اجتماعی می شود.

محمود سید الحسینی یادآور شد: امروز شهرهای ما برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان خود نیاز به مدیریت واحد شهری دارند تا بتوانند به درستی برنامه ریزی کنند و این برنامه ریزیها نیز باید بدون دخالت تصمیم گیران کشوری و منطقه ای باشد.