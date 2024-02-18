قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز تمام کننده انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی شامگاه شنبه در نشست با فعالان حزبی استان افزود: باید توجه کنیم که آذربایجان شرقی در طول تاریخ پرافتخار کشورمان همواره استانی پیشرو و پیشگام برای دفاع از اسلام و کشور بوده است.

رحمتی با بیان اینکه باید بالندگی و مسؤولیت پذیری مردم آذربایجان را زنده نگه داریم، افزود: در شرایطی که دشمن کوچک‌ترین مسأله در کشور را به بزرگ‌ترین مساله تبدیل می‌کند، احزاب مسؤولیت دشواری برای مقابله با توطئه‌های دشمنان بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه ما باید خودمان را در کنار مردم بصیر و آگاه مان حفظ کنیم که از آنها عقب نمانیم، ادامه داد: احزاب برای روشنگری و اثرگذاری ایجاد شده اند که در مقطع حساس کنونی باید صحنه را برای مردم شفاف کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه از پیشنهادهای احزاب برای مدیریت استان استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: خانه احزاب استان، سند توسعه منطقه‌ای آذربایجان شرقی را با برگزاری گردهمایی و بارش فکری تهیه و تدوین کند.

رحمتی ادامه داد: همه نهادهای جامعه اسلامی ما مبتنی بر حضور مردم هستند و عنصر کلیدی در نظام اسلامی، مردم است.

وی بیان کرد: در مقطع کنونی، دشمن به طور تمام قد، جنگ نرمی را شروع کرده است که قبلاً به این وسعت نبود و احزاب در این شرایط مسؤولیت خطیری دارند.

وی خاطرنشان کرد: دولت در انتخابات پیش رو فقط مجری انتخابات است و هیچ مسؤول دولتی حق هیچ‌گونه سوگیری ندارد.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: انتظار مردم از احزاب در مقطع کنونی، اتحاد و انسجام و یکپارچگی است.

رحمتی اضافه کرد: با تلاش احزاب باید همه آحاد مردم در انتخابات پیش رو مشارکت داشته باشند.

وی افزود: فلسفه وجودی احزاب این است که در محلی که سرنوشت سیاسی مردم رقم می‌خورد، حضور مؤثر داشته باشند و کارنامه خود را ارائه کنند و بسنجند.

وی یادآوری کرد: جایگاه احزاب در نظام سیاسی ایران با همه جای جهان متفاوت و براساس ماده ۱۰ قانون احزاب کشورمان، تشکیل و فعالیت احزاب در آن آزاد است.

وی با بیان اینکه ظرفیت غنی در نظام سیاسی ما برای تحزب وجود دارد، گفت: فعالیت ۵۵ حزب موجود در آذربایجان شرقی، مصداق عینی آن است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه از حضور پررنگ و پرتعداد احزاب شناسنامه دار در استان استقبال می‌کنیم، ادامه داد: احزاب، محلی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نخبه و برنامه محوری است.