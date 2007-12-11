دستگاه قضایی به امنیت جامعه استمرار می‌ بخشد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید محمد موسوی بعد از ظهر امروز در جلسه تودیع رئیس شورای حل اختلاف سابق دادگستری استان زنجان و قائم مقام کنونی دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته، تاکنون به بیش از 24 هزار پرونده از 75 هزار پرونده انباشته شده در دادگستری آذربایجان غربی رسیدگی شده و امیدواریم با فرآیند موجود در این دادگستری در آینده شاهد کاهش قابل ملاحظه این نوع پرونده ها باشیم.

وی با تاکید بر این که استان آذربایجان غربی به لحاظ فاکتورهایی همچمون دارا بودن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همسایه بودن با برخی کشورها که دارای اختلافات داخلی و جنگ هستند، از حساسیت های ویژه ای نسبت به سایر استا نها در امر قضا برخوردار است، ادامه داد: با توجه به انسجام و اتحاد موجود در بین مسئولان و مردم استان، بسیاری از فتنه گریهای بیگانگان خنثی شده است.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر این که برخی کشورهای همسایه در 50 درصد از حق خود در حفاظت از مرزهای مشترک با ایران ناتوانند، یادآور شد: حضور آمریکا در عراق و وجود گروهک ها و احزاب مخالف ایران همانند پژاگ و پ پ ک از مسائل تاثیر گذار در استان آذربایجان غربی است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی استانی حساس محسوب می‌شود و از نظر مسایل قومیتی، عقاید و مذاهب نیز تفاوت زیادی با سایر استان‌های کشور دارد.

موسوی همچنین با اشاره به کاهش 75 درصدی ‪قاچاق در استان آذربایجان غربی عنوان کرد: در حال حاضر در این استان، 24 حوزه قضایی فعالیت می‌کند.

وی امر قضا را کاری بسیار مقدس، شریف، ظریف و خطیر عنوان کرد و گفت: ارجمندترین مردم، قضاتی هستند که به ‌حق قضاوت می‌کنند و هیچ شغل، منصب و مسئولیتی به حساسیت و عظمت امر قضاوت نیست.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با انتقاد از تخصیص کم اعتبار به دستگاه قضایی کشور، دستگاه قضا را نیازمند نگاه ویژه و مبتنی بر کارکرد تاثیر گذار آن در جامعه و توجه در تخصیص اعتبارات دانست و افزود: متاسفانه در ایران، به ‌این موضوع از نظر امکانات و رفع نیازمندیهای قضات و دست ‌اندرکاران امر قضاوت، بی‌توجهی شده است.

موسوی ادامه داد: به لحاظ اعتباری این قوه مشکل دارد و امید می‌رود که دولت و قوه مقننه نسبت به ‌این مهم توجه کنند.