منوریل از اول تا آخر سیاسی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حمزه شکیب در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اجرای آزمایشی منوریل در دوره دوم شورا تصویب شد اما فرمانداری در همان زمان روی این موضوع اعتراض کرد واین اعتراض را به شورای حل اختلاف برد و این شورا هم در نهایت مصوبه شورای شهر را رد کرد وهمکاران اجرایی پروژه هم به همین دلیل همکاری خود را با شهرداری و شورا قطع کرده اند.

وی افزود: این پروژه به همین دلیل معلق ماند و طرف خارجی وقتی متوجه شد دولت مخالف قضیه است قرار داد خود را فسخ کرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تصریح کرد: در حال حاضر این پروژه یک بار دیگر توسط کمیسیون عمران در حال بررسی است تا مجددا از نظر فنی و اقتصادی بررسی شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران درخصوص اینکه اسنادی موجود است که نشان می دهد این پروژه در زمان شهرداری احمدی نژاد متوقف شده است ، افزود: اصلا چنین چیزی نبوده و اگر سندی دارید ارائه دهید.

شکیب همچنین در پاسخ به این سئوال که شورا در آن زمان چگونه به شهرداری اجازه داده بدون تایید فرمانداری گود برداری انجام دهد و پایه های منوریل را بسازد، گفت: اصلا چنین چیزی نیست و متاسفانه در آن زمان این بحث به فضای سیاسی رفت و یکسال طول کشید تا شورای حل اختلاف رای دهد و این وضعیت به وجود آمد.

وی افزود: پروژه منوریل سیاسی شد و تصمیم شورای حل اختلاف نیز سیاسی بوده است.

شکیب خاطرنشان کرد: وقتی مصوبات شورا تصویب می شود یک رونوشت آن به فرمانداری می رود و فرمانداری ظرف 15 روز باید به آن جواب دهد واگر در این مدت جوابی و اعتراضی از طرف فرمانداری نیاید ، شهرداری می تواند مصوبه را اجرا کند و شورای حل اختلاف نیز مجاز است در صورت اعتراض فرمانداری ظرف 15 روز تشکیل جلسه داده و رای صادر کند.

وی یاد آور شد: در غیر اینصورت شورا می تواند بر اجرای مصوبه خود اصرار کند ، در مورد منوریل رای شورای حل اختلاف پس از یکسال صادر شده است.

عضو شورای دوم وسوم شورا در پاسخ به اینکه شهرداری پس از ده روز از مصوبه شورا اجرای منوریل را در صادقیه آغاز کرد ، گفت: اصلا مشکل ندارد و شهرداری بر اساس مصوبه شورا عمل کرده و این پروژه از اول تا آخرش سیاسی بوده و اگر قرار است منوریل صادقیه جمع آوری شود باید قبل از هر اقدامی مصوبه شورا را داشته باشد.