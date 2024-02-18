کشف خودروی سرقتی در بیجار

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بیجار هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی خودرو مورد نظر که سابقه سرقت در یکی از استان‌های همجوار را داشت توقیف و یک نفر سارق را نیز دستگیر و خودرو مورد نظر پس از سیر مراحل قانونی به مال باخته تحویل داده شد.

سرهنگ قربانی منظور پیشگیری از سرقت خودرو به شهروندان توصیه کرد: استفاده از تجهیزات ایمنی خودرو و پارک کردن وسیله نقلیه در مکان‌های امن و مطمئن می‌تواند از بروز هرگونه سو استفاده سارقان جلوگیری و آنان را در رسیدن به خواسته‌های شوم خود ناکام گذارد.