نمایش 10 فیلم بلند در جشنواره ستایش

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره ستایش اعلام کرد اکثر این 10 فیلم با در نظر گرفتن این نکته که یا فیلمساز آنان خوزستانی است یا لوکیشن آنها در خوزستان بوده و همچنین به نمایش درنیامده‌اند، از سوی کمیته کارشناسی بخش سینمایی انتخاب شده است.

این فیلم‌ها عبارتند از "به خاطر خواهرم" حجت‌الله سیفی، "پاپیتال" اردشیر شلیله"،‌ "رئیس جمهور میرقنبر" محمد شیروانی، "بازی خطرناک"‌ حسن هدایت، "زاگرس" محمدعلی نجفی، "باز هم سیب داری؟" بایرام فضلی، "تصمیم کبری" سیروس حسن پور، "مینای شهر خاموش" امیرشهاب رضویان،‌ "خاک سرد" رضا سبحانی و "بیدار شو آرزو" کیانوش عیاری.

نخستین جشنواره فرهنگی هنری خوزستان ستایش در حوزه فیلم 29 آذر تا هشتم دی در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود.