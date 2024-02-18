تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره منابع طبیعی و رسانه در کردستان

بهزاد شریفی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره با هدف اشاعه، گسترش و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت، احیا، توسعه، اصلاح و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و رشد و تعالی سواد رسانه‌های استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به استقبال بسیار خوب علاقه مندان مهلت ارسال آثار به این جشنواره تمدید شد و به همین منظور از هنرمندان، خبرنگاران، نویسندگان اصحاب قلم و رسانه شهروندان و دوستداران طبیعت دعوت به عمل می‌آید که آثار خود را تا پایان بهمن ماه سال جاری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری به دبیرخانه اجرایی سومین جشنواره منابع طبیعی و رسانه کردستان ارسال کنند.

وی اضافه کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را به پست الکترونیک frwkurdistan ۱۴۰۰ @gmail.com و یا به آدرس پستی کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، سه راهی شالمان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، روابط عمومی اداره کل ارسال کنند.

گفتنی است: سومین جشنواره منابع طبیعی و رسانه کردستان با مشارکت ادارات دولتی، مؤسسات، شهروندان، دوستداران و همیاران طبیعت در ۲ بخش ویژه شعار سال و طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و بخش‌های موضوعی برگزار می‌شود.