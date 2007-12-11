10 هزار آملی از طریق اینترنت در تعاونی مسکن مهر ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حبیبی شیروانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت و نیز قانون، افرادی که فاقد مسکن هستند می توانند از طریق ثبت نام اینترنتی در تعاونی های مهر ثبت نام کنند.

وی در خصوص شرایط افراد برای ثبت نام در تعاونی های مسکن اظهار داشت: متقاضیان ثبت نام در این طرح باید متاهل و سرپرست خانوار، فاقد مسکن، پنج سال سابقه سکونت در شهرستان مورد تقاضا باشند و تاکنون تسهیلات و وام یارانه دار بابت خرید مسکن دریافت نکرده باشند.

رئیس اداره تعاون آمل با بیان اینکه تاکنون 24 شرکت تعاونی مسکن مهر در این شهرستان ثبت نام شده و تعاونی های دیگر نیز در حال ثبت شدن هستند، عنوان کرد: در مرحله نخست هر تعاونی 20 تا 30 هزار نفر از افراد ثبت نامی را برای عضویت در ثبت نام شرکت دعوت می کنند.

حسین شیروانی با اشاره به رقم حق عضویت افراد برای تعاونی های مسکن هشدار داد: در صورت اخذ مبلغ بیشتر، مدیران تعاونی ها مراتب را به اداره تعاون اطلاع دهند.

وی یادآور شد: این مبلغ در قالب شرکت های تعاونی مسکن مهر فقط برای ساخت مسکن است.

رئیس اداره تعاون آمل با بیان اینکه دولت در این خصوص زمین مورد نیاز را به مسکن و شهرسازی و تعاونی ها واگذار می کند، عنوان کرد: تاکنون در این شهرستان زمین به تعاونی ها واگذار نشده اما زمین های مورد نیاز شناسایی و مسکن و شهرسازی در حال مکان یابی و واگذاری این زمین ها به تعاونی هاست.

شیروانی افزود: دولت این زمین ها را به صورت اجاره ای و به مدت 99 ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می دهد.

به گفته وی، بر اساس مصوبه هیئت دولت به هر متقاضی فاقد مسکن واجد شرایط، 14 میلیون تومان وام از طریق تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن با پرداخت پلکانی 15 ساله پرداخت می شود.

وی یادآور شد: سهم مشارکت افراد نیز در این خصوص شش میلیون تومان است.