گزارش تصویری/ سیزدهمین نشست مجمع عمومی اوآنا

احمد مخلص یوسف - مدیرعامل آنتارا
دکتر یوسف کالا - معاون رئیس جمهور اندونزی
سخنرانی احمد جعفری چمازکتی- قائم مقام ایرنا
داتوک ازمان اوجانگ- مدیرعامل خبرگزاری برناما مالزی
عکس/ خبرگزاری مهر - جاکارتا
سیزدهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) با عنوان "خبرگزاریها در عصر همگرایی رسانهای: افزایش و تقویت صدای آسیا-اقیانوسیه" از یکشنبه 9 تا جمعه 14 دسامبر 2007 در جاکارتا پایتخت اندونزی آغاز شده است.
احمد مخلص یوسف - مدیرعامل آنتارا
دکتر یوسف کالا - معاون رئیس جمهور اندونزی
سخنرانی احمد جعفری چمازکتی- قائم مقام ایرنا
داتوک ازمان اوجانگ- مدیرعامل خبرگزاری برناما مالزی
عکس/ خبرگزاری مهر - جاکارتا
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