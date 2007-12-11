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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۲

گزارش تصویری/ سیزدهمین نشست مجمع عمومی اوآنا

گزارش تصویری/ سیزدهمین نشست مجمع عمومی اوآنا

سیزدهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) با عنوان "خبرگزاریها در عصر همگرایی رسانه‌ای: افزایش و تقویت صدای آسیا-اقیانوسیه" از یکشنبه 9 تا جمعه 14 دسامبر 2007 در جاکارتا پایتخت اندونزی آغاز شده است.



احمد مخلص یوسف - مدیرعامل آنتارا



دکتر یوسف کالا - معاون رئیس جمهور اندونزی



سخنرانی احمد جعفری چمازکتی- قائم مقام ایرنا



داتوک ازمان اوجانگ- مدیرعامل خبرگزاری برناما مالزی

عکس/ خبرگزاری مهرجاکارتا

کد مطلب 602850

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