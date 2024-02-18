به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سنندج اظهار کرد: متأسفانه ۶۴ درصد علل تصادفات درون شهری عدم توجه رانندگان به جلو است.

وی افزود: پس از این عامل تخطی از سرعت مطمئنه با ۳۰ درصد، تغییر مسیر ناگهانی با ۳ درصد و انحراف به چپ با ۲ درصد در رتبه‌های بعدی مهمترین علل تصادفات سال جاری بوده‌اند.

رئیس پلیس راهور کردستان اضافه کرد: لازم است تا رانندگان با سرعت مطئنه و با رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی رانندگی کنند تا شاهد کاهش میزان تصادفات باشیم.

سرهنگ همتی زاده خاطر نشان کرد: سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده در آن سرعت توانایی کنترل کامل وسیله نقلیه را دارد و این سرعت به شرایط جوی بستگی دارد و پایین‌تر از سرعت مجاز در جاده‌ها است.