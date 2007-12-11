  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

از طریق سیستم ویدئو کنفرانس؛

رئیس قوه‌قضاییه به 14 پرونده در آلمان رسیدگی کرد

رئیس قوه‌قضاییه به 14 پرونده در آلمان رسیدگی کرد

آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز از طریق سیستم ویدئو کنفرانس به پرونده قضایی14نفر از هموطنان کشورمان در آلمان رسیدگی و دستورات لازم را صادرکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی پس از بررسی پرونده‌ها در مورد  9 پرونده تسریع در رسیدگی و
 5 پرونده دیگر دستور بررسی مجدد صادر کرد.

گفتنی است ، از مجموع پرونده‌های بررسی ‌شده 5  فقره با موضوع کیفری و 9  فقره دیگر حقوقی بود.

کد مطلب 602854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه