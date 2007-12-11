به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی پس از بررسی پروندهها در مورد 9 پرونده تسریع در رسیدگی و
5 پرونده دیگر دستور بررسی مجدد صادر کرد.
گفتنی است ، از مجموع پروندههای بررسی شده 5 فقره با موضوع کیفری و 9 فقره دیگر حقوقی بود.
آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز از طریق سیستم ویدئو کنفرانس به پرونده قضایی14نفر از هموطنان کشورمان در آلمان رسیدگی و دستورات لازم را صادرکرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی پس از بررسی پروندهها در مورد 9 پرونده تسریع در رسیدگی و
5 پرونده دیگر دستور بررسی مجدد صادر کرد.
گفتنی است ، از مجموع پروندههای بررسی شده 5 فقره با موضوع کیفری و 9 فقره دیگر حقوقی بود.
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