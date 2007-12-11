به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی پس از بررسی پرونده‌ها در مورد 9 پرونده تسریع در رسیدگی و

5 پرونده دیگر دستور بررسی مجدد صادر کرد.

گفتنی است ، از مجموع پرونده‌های بررسی ‌شده 5 فقره با موضوع کیفری و 9 فقره دیگر حقوقی بود.