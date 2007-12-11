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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۵

بازدید رابطین پژوهشی دستگاههای اجرایی استان تهران از پارک علمی پردیس

رابطین پژوهشی 20 دستگاه اجرایی استان تهران امروز همزمان با هفته پژوهش و فناوری استانی از پارک علم و فناوری پردیس بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس گروه طراحی دوره ها و سمینارهای استانداری تهران وظیفه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان جهت بازدید از پارک علم و فناوری را عهده دار بود.

مسئولان پارک علم و فناوری پردیس در ارتباط با تاریخچه احداث این پارک و اهدافی که این مجموعه تعقیب می کند، توضیحاتی ارائه کرد و خدمات پارک علم و فناوری برای نخبگان تشریح شد.

رابطین پژوهشی دستگاههای اجرایی استان تهران از نمایشگاه دائمی پارک علم و فناوری پردیس بازدید به عمل آوردند. در این نمایشگاه نمونه ای از محصولات متکی به فناوری ارائه شده بود.

کد مطلب 602855

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