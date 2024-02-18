صنعت در ایران استراتژی ندارد/ فرایند تخصیص ارز طولانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر شریفزاده، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد، ناترازیها و عدم توازن انرژی، ضعف قانونگذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمیدانیم مسیر کجاست؟
شریفزاده افزود: ماهانه با هیأت رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفتوگو شود.
وی به مشکلات خرد این حوزه اشاره و اظهار کرد: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول میکشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.
شریفزاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسبوکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمیشود. ما میخواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.
عضو اتاق ایران با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند تا در نتیجه این فعالیت و رشد ۸ درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.
کل سرمایهگذاری در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمیرسد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، اظهار کرد: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایهگذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامهریزی کرده است؛ درحالیکه در کشورمان با توجه به سیاستگذاریهایی که صورت میگیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاستگذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایهگذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمیرسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
وی در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشینهای بیکیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل میکند و میخواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
شکوری با بیان اینکه وصول عوارض غیرکارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاریهای زیادی را به وجود آورده است، تاکید کرد: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانشبنیانها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چیست؟
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