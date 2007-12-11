به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد ایران درودی متولد 1315 و فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از مدرسه عالی هنرهای زیبا پاریس است. وی پس از آن در دانشکده سلطنتی بروکسل به فراگیری ویترای پرداخت و دوره تاریخ هنر را در مدرسه لوور پاریس گذراند. درودی نخستین نمایشگاه انفرادی خود را سال 1337 در فلوریدا برگزار کرد.

آثار این هنرمند سال 1339 برای اولین‌بار در ایران در تالار فرهنگ به نمایش درآمد. درودی نمایشگاههایی در موزه ایکسل، انجمن ایران آمریکا، انستیتو گوته، گالری اسپس نیویورک، موزه هنرهای زیبا مکزیکوسیتی، دانشگاه اصفهان، استودیو کیو نیوجرسی، بنیاد فرهنگی ایران در دوسلدرف، مجموعه فرهنگی آزادی، سازمان ملل، دانشگاه UCLA و خانه هنرمندان برپا کرده است.

این هنرمند تاکنون در 60 نمایشگاه گروهی در ایران، فرانسه، بلژیک، سوئیس، آمریکا، مکزیک، ژاپن، استرالیا، کانادا، موناکو، آلمان و امارات شرکت کرده و مقالاتی درباره تاریخ هنر و نقد هنری در روزنامه کیهان به چاپ رسانده است. وی سال‌های 1346 تا 1351 بیش از 1900 دقیقه فیلم مستند برای تلویزیون ایران با عنوان "شناسایی هنر" ساخته است.