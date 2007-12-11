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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۱

توسط شهرداری تهران؛

اماکن مذهبی شهر تهران حمایت مالی می‌شوند

اماکن مذهبی شهر تهران حمایت مالی می‌شوند

اعضای شورای شهر تهران به شهرداری اجازه دادند تا اماکن مذهبی را در پرداخت عوارض ایمنی حمایت مالی کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، لایحه معافیت مساجد و اماکن مذهبی از پرداخت عوارض ایمنی ساختمان که با امضای شهردار به شورا ارائه شد ، امروز در شصت و یکمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاحات به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه ، کلیه اماکن مذهبی مانند مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه، دارالقرآن ها و همچنین اماکن سایر ادیان رسمی کشور م، عادل عوارض ایمنی ساختمان از محل ماده 16 بودجه، کمک مالی دریافت می کنند و بدین ترتیب لفظ معافیت از مصوبه حذف شد.

شهرداری تهران به منظور ثبت آثار مالی ناشی از این مصوبه ، موظف شد میزان ریالی عوارض متعلق به هر کدام از اماکن یاد شده را در حساب در آمد ثبت و اعتبار مورد نیاز را از محل ردیف یک ماده 16 بودجه جاری مصوب هر سال تامین و هزینه کند.

کد مطلب 602864

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