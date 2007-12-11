به گزارش خبرنگار مهر ، لایحه معافیت مساجد و اماکن مذهبی از پرداخت عوارض ایمنی ساختمان که با امضای شهردار به شورا ارائه شد ، امروز در شصت و یکمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاحات به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه ، کلیه اماکن مذهبی مانند مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه، دارالقرآن ها و همچنین اماکن سایر ادیان رسمی کشور م، عادل عوارض ایمنی ساختمان از محل ماده 16 بودجه، کمک مالی دریافت می کنند و بدین ترتیب لفظ معافیت از مصوبه حذف شد.

شهرداری تهران به منظور ثبت آثار مالی ناشی از این مصوبه ، موظف شد میزان ریالی عوارض متعلق به هر کدام از اماکن یاد شده را در حساب در آمد ثبت و اعتبار مورد نیاز را از محل ردیف یک ماده 16 بودجه جاری مصوب هر سال تامین و هزینه کند.