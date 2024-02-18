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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد؛

محکومیت ۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در قصرشیرین

محکومیت ۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در قصرشیرین

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از محکومیت ۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در شهرستان قصرشیرین خبر داد.

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴ هزار و ۸۸۰ لیتر نفتگاز به ارزش یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان قصرشیرین مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پرونده با توجه به مستندات اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در رابطه با چگونگی کشف این محموله، گفت: مأموران نیروی انتظامی قصرشیرین محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال کردند.

شاهی با تاکید بر مجازات این قاچاقچی سوخت، تصریح کرد: این سازمان با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای برابر با ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6028643

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