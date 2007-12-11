بسیج آمادگی دارد برای ارتقای زندگی شهری وارد عرصه شود

به گزارش خبرنگار مهر سردار پاسدار آقامیر در جلسه شصت و یکم شورای اسلامی شهر تهران که امروز در صحن علنی برگزار شد به ارائه گزارش در خصوص فعالیت های بسیج در تهران پرداخت و یادآور شد: بسیج تهران به عنوان بسیج محوری و الگوی کشور نقش تاثیرگذاری در سطح ملی و کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های بسیج در سطوح و رده های مختلف انجام می شود افزود: هم اکنون بسیجیان در محلات ، مساجد، وزارتخانه ها، اصناف ، مدارس وغیره مشغول به فعالیت هستند و آمادگی لازم را نیز جهت انجام ماموریت های محوله دارند.

آقامیر خاطرنشان کرد: تاکنون بسیج تهران 5/63 درصد از سهم تهران و ارتش بیست میلیونی را محقق کرده و امیدواریم تا پایان برنامه تمام این سهم را محقق کنیم.

فرمانده مقاومت بسیج استان تهران افزود: 10 هزار و 572 رده بسیج در شهر تهران فعالیت می کنند ضمن آنکه 468 حوزه مقاومت و 5 هزار و 325 پایگاه مقاومت بسیج در حال فعالیت هستند و در 70 درصد مدارس شهر تهران بسیج دانش آموزی فعال هستند.

وی با اشاره به همکاری نیروی مقاومت بسیج در طرح ایجاد کمربند سبز تهران افزود: بسیجیان تهرانی یک میلیون و 270 هزار اصله نهال برای ایجاد این کمربند غرس کرده اند و در شش ماهه اول امسال 266 هزار و 994 نفر از بسیجیان در بخش های گوناگون جهاد سازندگی بکار گرفته شده اند ضمن آنکه 60 هزار نفر از بسیجیان و مردم در اردوهای راهیان نور شرکت کرده اند.

آقامیر همچنین از اعضای شورا برای تامین زمین مورد نیاز احداث اردوگاهها و فضاهای مورد نیاز بسیج درخواست کمک کرد و افزود: نیروی مقاومت بسیج نیاز به گسترش فعالیت های خود در شهر تهران دارد.

همچنین چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در این خصوص گفت: همه اعضای شورای شهر بسیجی بوده و تفکر بسیجی دارند و قطعا و یقینا گسترش و توسعه این کشور بر پایه بسیج است.