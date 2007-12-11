گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا یک گام‌ به‌ جلو است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد در ابتدای نشست خبری امروز خود با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و با اشاره به فرار رسیدن ایام حج گفت: حج گسترده تری مراسم عبادی و توحید تاریخ بشر است و حضرت ابراهیم پایه گذار مکتب توحیدی و مورد علاقه همه پاکان و مصلحان عالم است.

وی با دعوت همگان به بازگشت به تعالیم انبیا (ع) گفت: راه نجات بشر عبور از جاده صداقت ، پاکی و خضوع در برابر حق است واعمال صالح است که جامعه بشری را به نقطه مطلوب می رساند.

رئیس جمهور گفت: هر کس دربرابر حق خضوع داشته باشد در برابر باطل و زشتی می ایستد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نشانه های قابل توجهی از تحول در جهان بشریت دیده می شود گفت: امروزگرایش عمومی به سمت خوبی ها ، خدا پرستی ، پاکی و صداقت دیده می شود و ملت ها از بی عدالتی و فریب دوری می کنند ودر برابر آن موضع گیری می کنند و آرام آرام همه متوجه می شوند که باید یک جامعه عادلانه برسند.

وی ملت ایران را یکی از پرچم داران فرهنگ و تمدن جهانی توصیف کرد و گفت: ملت ایران همیشه خواستار گسترش امنیت ، ثبات دوستی بوده است، ملت ایران خواهان ارتباطات عادلانه با همه ملتها و دولتها به جز یک رژیم نامشروع ( اسرائیل ) است.

رئیس جمهور تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که همه دولتها و سیاستمداران ، اندیشمندان ، دلسوزان به حال بشریت به کاروان عمومی ملتها بپیوندند و برای برپایی عدالت و پاکی کمک کنند.

بنا بر این گزارش، احمدی نژاد سپس به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهار آمادگی عراق برای تشکیل یک پیمان امنیتی با حضور ایران گفت: ما فکر می کنیم ملتهای منطقه در یک تعامل سازنده قادر هستند امنیت را برقرار کنند و همکاریها را توسعه دهند ما از این پیشنهاد استقبال می کنیم .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار چینی که نظر وی را در مورد مخالفت های آمریکا با قرار داد نفتی ایران و چین پرسید ، گفت: اظهار مخالفت و موافقت در این امور امری طبیعی است و ما حساسیتی نسبت به آَن نداریم روابط ما و چین بسیار خوب است و از پایداری خوبی هم برخوردار است ، حجم مبادلات تجاری ما بیش از 20 میلیارد دلار است و در توافق با رئیس جمهور چین قرار شد که تا در حد ممکن سطح مبادلات را افزایش بدهیم .

خبرنگاری رئیس جمهور سئوال کرد ، علیرغم گزارش البرادعی و جامعه اطلاعات آمریکا برخی کشورها به دنبال صدور قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی هستند، نظر شما درا ین خصوص چیست؟ احمدی نژاد پاسخ داد: اخیرا شاهد بودیم که جامعه اطلاعاتی آمریکا گزارش مفصلی را منتشر کرد البته فقط خلاصه آن در اختیار رسانه ها قرار گرفت بخش عمده این گزارش تایید مواضع ملت ایران و تایید عدم انحراف در فعالیتهای هسته ای ما بود البته بخش دیگری در این گزارش بود که به گذشته اشاره داشت و من فکر می کنم جامعه اطلاعاتی آمریکا با بررسی جدی تر می تواند همین نظر را در مورد گذشته هم پیدا کند.

احمدی نژاد افزود: من این گزارش را یک گام مثبت و رو به جلو ارزیابی می کنم که امیدوارم گام های دیگر هم برداشته شود که در این صورت شرایط متفاوت خواهد شد و مسائل پیچیدگی های خود را از دست می دهد و راه برای حل مسائل اساسی منطقه باز خواهد شد.

وی تاکید کرد: این که بعضی ها هنوز بر مواضع گذشته خود تاکید می کنند طبیعی است بالاخره بسیار سنگین است که این چالش گسترده سیاسی را به چند سال ادامه دادن به یکباره قطع کنند ، این گونه اظهار نظرها هم در این رابطه است بالاخره بعضی ها اخلاق ویژه ای دارند و دوست دارند خودشان را بهتر از دیگران بدانند و امتیاز بگیرند.

رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر به روند حوادث از شش ماه گذشته توجه کنیم مشخص می شود که مسئله به سمت حل مسائل است ما فعالیت هایمان قانونی است و در چارچوب قانونی و حقوقی حرکت می کنیم مسیر ما درست و صلح آمیز است.

احمدی نژاد گفت: در موضوع هسته ای آماده گفتگو با همه طرفهای گوناگون هستیم تا هر گونه ابهامی را بر طرف کنیم .

ادامه دارد....