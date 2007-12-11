برنامه محوری اساس فعالیت در آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان سازمان آموزش و پرورش اظهار داشت: کار گروهی زمانی مفید و موثر واقع می شود که توانمندی ها بر بستری از همنشینی و همدلی همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت معلمان نسبت به گذشته بهبود یافته است، افزود: آموزش و پرورش مازندران نسبت به استان های دیگر از جایگاه ممتازی برخوردار است.

فیاضی خاطرنشان کرد: باید با نگاه هدفمند و کرامت انسانی به جامعه فرهنگی استان و مراجعه کنندگان به سازمان خدمت کرد و این کار مهم نزد خداوند ارزشمند است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش تهدیدها و فرصت های متعددی دارد که باید با مشکلات و موانع خدمت را با سعه صدر برطرف کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران تاکید کرد: ارزشیابی و نظارت بر فعالیت کارکنان و انجام برنامه ها موجب بهبود و پیشرفت فضای تعلیم و تربیت در جامعه می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اقامه نماز جماعت در ادارات را مهم برشمرد و گفت: اقامه نماز جماعت یکی از کلیدی ترین واژه هایی است که موجب همدلی و وحدت در بین کارکنان یک مجموعه کاری می شود.