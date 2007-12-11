اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گروه تئاتر بازی اعلام کرد "یک سمفونی ناکوک" درباره یک گروه تئاتری است که می‌خواهد نمایش خود را برای جشنواره آماده کند اما ... این نمایش طنز نوشته مشترک پسیانی و پوریا آذربایجانی با بازی فاطمه نقوی، سحر دولتشاهی، خسرو محمودی، ستاره پسیانی، سارا ریحانی و ... است.

ـ 12 قطعه عکس از اجرای نمایش "خون تو را جنون پدر بر زمین ریخت" کار پیمان شیخی در تریا اداره تئاتر به نمایش درآمد. روابط عمومی نمایش اعلام کرد این عکس‌ها در قطع 21*16 در زمان اجرای نمایش ثبت شده و در محل نمایشگاه دائمی اداره تئاتر از 20 آذر به مدت 10 روز در معرض دید علاقمندان قرار دارند.

نمایش "خون تو را جنون پدر بر زمین ریخت" نوشته و کار سیروس همتی ساعت 18 به مدت 40 دقیقه در خانه نمایش اداره تئاتر اجرا می‌شود. این دومین نمایشگاه عکس‌های تئاتر شیخی است و نمایشگاه بعدی او شامل عکس‌های هفت نمایش سال گذشته دی‌ماه 86 در اصفهان به نمایش درمی‌آیند.