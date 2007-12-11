اختلال در کابلهای فیبر نوری مخابرات بندرلنگه عامل اساسی قطع خطوط کیش است

اسماعیل صاحب جمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کیش در خصوص چهارمین مرتبه قطع کلی خطوط تلفن همراه و ثابت مردم جزیره با سرزمین اصلی افزود: برخی مشکلات در شبکه فیبر نوری بندرلنگه و بدنبال آن وقوع این گونه مشکلات در مخابرات بندرعباس به عنوان دستگاه پشتیبانی جزیره کیش، باعث ایجاد اختلال در خطوط این جزیره می شود.

وی اظهار داشت: از طریق مذاکراتی که با اداره کل مخابرات هرمزگان داشته ایم، مشکلات و نگرانیهای مردم جزیره به طور کامل با مسئولان در میان نهاده شده و امیدواریم با رفع مشکل فوق از وقوع این گونه مسائل جلوگیری کنیم.

چندی پیش کلیه خطوط ارتباطی مردم جزیره کیش با سرزمین اصلی به مدت شش ساعت مختل شده بود که با گلایه های مردم همراه بود.

جزیره کیش میزبان 16 نمایشگاه بین المللی با شرکت دهها کشور خارجی است و می طلبد تا در خصوص رفع اشکالات شبکه زیر ساخت ارتباطی این جزیره، اقدامات ویژه ای صورت گیرد.