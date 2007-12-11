علل گرانی را به زودی اعلام می کنم / قطعنامه و تهدیدی در راه نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالات درباره برنامه دولت برای مقابله با تورم بیش از 18 درصد و مشکلات اقتصادی مردم گفت : درباره برنامه های اقتصادی دولت و علت افزایش برخی قیمت ها به زودی صحبتی را با مردم خواهم داشت و مفصل در این باره صحبت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه علل گرانی از سوی دولت شناسایی شده و برنامه هایی برای مقابله با مسائل اقتصادی مردم نیز از سوی دستگاه اجرایی کشور تدوین شده است، گفت: در گفتگویی که با مردم خواهم داشت، این برنامه ها را تشریح خواهم کرد و این موضوعات به اطلاع مردم خواهد رسید.

خبرنگاری از احمدی نژاد درباره چند گام دیگری که آمریکا باید برای تغییر رویکرد خود در تعامل با جمهوری اسلامی بردارد سئوال کرد که وی در پاسخ با اشاره به گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت های هسته ای کشورمان گفت: عجله نکنید و اجازه دهید تا همین یک گام نیز تثبیت شود و آثار خود را داشته باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مخاطب ما متوجه نکات مورد نظرمان می شود ادامه داد: به عنوان مثال یکی از گام هایی که می توانند در این خصوص بردارند، تغییر جدی مواضع آنها در منطقه است چرا که به هر صورت ملت های ما نیز حقوقی داشته و می خواهند از آن استفاده کنند؛ شناخت و احترام به این حقوق یکی از گام های تغییر رویکرد جدی آمریکا خواهد بود.

احمدی نژاد همچنین در خصوص اختلاف ایران و آمریکا بر سر رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد: در صورت تحقق چنین مسئله ای آن معضل 60 ساله را نیز می توان حل کرد و ما راه های دموکراتیک بسیاری برای حل این موضوع داریم.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره اعلام برخی مواضع که با اشاره به مسائلی چون تغییرات در کابینه دولت نهم یا مسائل سیاست خارجی کشور از اختلاف بین اصولگرایان حکایت می کند، اظهار داشت: ما کشور آزادی هستیم و هیج مانع و تغییر وتحولی در کشور ما نباید مانع از ابراز نظر آزادانه شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید اجازه طرح انتقادات به همه افراد داده شود، یاد آوری کرد: دو برادر هم ممکن است در باب مسائل مختلف نقطه نظرات گوناگون داشته باشند که باید اجازه دهیم تمام این قبیل موارد حل شود و هیچ خدشه ای در این مسیر نباید ایجاد گردد.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه تاکید کرد: ما قبلا بارها گفته ایم که اساس تاسیس رژیم صهیونیستی برای تهدید و تجاوز به کشورهای منطقه و به خصوص همسایگان این رژیم بوده و می بینیم که این روند عملا محقق شده و البته راه حل های مقابله با آن را نیز پیش از این اعلام کرده ایم.

وی در واکنش به سئوال این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا ایران نسبت به رفتار رژیم صهیونیستی در آینده احساس خطر نمی کند؟ تصریح کرد: ما تهدیدی احساس نمی کنیم؛ ملت ما مقتدر و منسجم است و توانایی دفاع از خود را به صورت کامل داشته و لذا هیچ احساس تهدیدی نداریم.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران آمریکایی حاضر در این نشست با بیان اینکه ایده گفتگوی مستقیم و مناظره با جرج بوش که در جریان سفرش به آمریکا مورد اشاره قرار گرفته بود همچنان روی میز قرار دارد افزود: البته همان گونه که می دانید تنها موضوع ما و آمریکا مسئله هسته ای یا قطعنامه های شورای امنیت نیست و فهرستی از مسائل مختلف بین ما وجود دارد که باید درباره آن اندیشید و راه حل های آن را نیز جستجو کرد.

احمدی نژاد با اشاره به ایده گفتگو با جرج بوش که سال گذشته در جریان سفرش به آمریکا مطرح شد ادامه داد: سال گذشته در سفر به نیویورک اعلام کردیم که برای گفتگو در صحن سازمان ملل و یا در حضور رسانه ها با رئیس جمهور آمریکا آمادگی داریم و اعلام کردیم که این موضوع می تواند به حل بسیاری از مسائل در جهان کمک کرده و دیدگاه های مقامات دو کشور در خصوص نحوه اداره جهان و مسائلی از این دست را روشن کند که این پیشنهاد ما همچنان روی میز است.

وی در خصوص مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در موضوع هسته ای نیز گفت: هر کاری لوازم و شرایط خود را دارد و اگر در عراق چنین مذاکره ای انجام شد به درخواست دولت آن کشور و برای کمک به امنیت عراق بود که احتمالا تکرار هم خواهد شد و اگر بنا باشد در خصوص مسائل دیگر نیز چنین روندی تکرار شود، این موضوع نیازمند زمینه سازی و تامین شرایط خاصش خواهد بود.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران و در واکنش به احتمال صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت علیه کشورمان گفت: فکر می کنیم هر نوع اقدامی از این دست زمینه و مبانی حقوقی خود را به طور کامل از دست داده و در این خصوص گزارش آژانس و سازمان های اطلاعاتی آمریکا در مقابل چشم جهانیان قرار دارد و با این اوصاف هیچ دلیلی برای ادامه خصومت ها نمی بینیم.

احمدی نژاد با اشاره به بی نتیجه بودن تهدیدها علیه ملت ایران افزود: همان گونه که دیده اید ملت ایران ملتی فرهنگ و تمدن ساز است و امروز انسجام بی نظیر و همبستگی قابل توجهی داشته و در مقابل تهدیدات ایستاد تا نهایتا حقانیت خود را به اثبات رساند و دیگران این مسئله را شاهد بودند.

وی تصریح کرد: فکر نمی کنیم تهدید یا قطعنامه ای در راه باشد اما اگر هم کسانی باشند که در گوشه و کنار بخواهند همان مسیر گذشته را ادامه دهند راه ملت ما کاملا روشن و مشخص است.

ادامه دارد.