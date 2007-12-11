نظارت وزارت بهداشت بر واردات و ترخیص مواد اولیه آرایشی و بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تفاهمنامه ای که بین معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تولید کنندگان داخلی محصولات بهداشتی و آرایشی درتامین مواد اولیه مورد نیاز خود مقرر گردید واردات اقلام مواد اولیه بهداشتی و آرایشی که توسط تولید کنندگان داخلی وارد می شود، بانظارت و تعهد مسئول فنی ( نماینده قانونی وزارت بهداشت) و مدیر عامل، از گمرکات ترخیص و پس از اطمینان از سلامت و کیفیت و انجام آزمایشات لازم و مستند سازی های کافی درخطوط تولید آن شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این گزارش وزارت بهداشت این فرایند را نظارت و پایش خواهد نمود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف ضمن انجام برخوردهای لازم قانونی ، نام شرکت متخلف را از فهرست شرکتهایی که این تسهیلات برای آنها در نظر گرفته شده است حذف خواهد کرد.

گفتنی است این تسهیلات فقط برای شرکتهایی که نظام تضمین کیفیت در آنها استقرار یافته است و دارای امکانات کافی برای کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی خود هستند در نظر گرفته شده است.