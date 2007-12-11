نمایش "باز هم سیب داری؟" در سینماتک موزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد روز پنجشنبه 22 آذرماه ساعت 16 "باز هم سیب داری؟" به کارگردانی بایرام فضلی و شنبه 24 آذرماه ساعت 16 مستند "دریای پارس" به کارگردانی منوچهر طیاب هر دو محصول 1385 به مدت 90 دقیقه به نمایش درمی‌آید.

"باز هم سیب داری؟" در فضایی بی‌زمان و مکان مردی را به تصویر می‌کشد که همراه زنی جوان که از روستایی جنگزده گریخته سفری پرماجرا را آغاز می‌کنند. آنها در این سفر به تدریج درمی‌یابند تمام مردم آن مناطق تحت فرمانروایی گروهی به نام داسداران هستند. "دریای پارس" هم موقعیت ژئوپولیتیکی تاریخ تمدن و فرهنگ‌های گوناگون خلیج فارس و دریای عمان را تصویر می‌کند.

نمایش فیلم در سالن سینماتک روزهای شنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت 16 است و علاقمندان برای استفاده از این برنامه‌ها می‌توانند به موزه هنرهای معاصر تهران در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88951965 تماس حاصل کنند.