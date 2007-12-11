ایران حامی اعراب است / آمریکا و اسرائیل تهدیدی برای منطقه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله، این عالم برجسته لبنانی در واکنش به سخنان وزیردفاع آمریکا درکنفرانس امنیتی خلیج فارس گفت: به نظر می رسد که دولت آمریکا درتلاشش برای قانع کردن جهان به اینکه ایران از طریق برنامه هسته ای اش درمسیرتسلیحات هسته ای پیش می رود، با شکست روبه رو شده است.

علامه محمد حسین فضل الله تاکید کرد: آمریکا در مسیر جدیدی درچارچوب ترساندن کشورهای منطقه با هدف داخل کردن آنها در روند جدید مسلح کردن نموده است تا به این ترتیب حجم خسارت هایی را که ازآغاز جنگ عراق تاکنون متحمل شده، بکاهد به گونه ای که این کشورهمچنان به ثروت و دارایی کشورهای عربی می نگرد.

علامه محمد حسین فضل الله که یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمارمی رود، گفت: دعوت رابرت گیتس از وزیران کشورهای عربی شرکت کننده درکنفرانس منامه برای اینکه کشورهایشان سپری موشکی برای مقابله با موشک های ایران بنا کنند، با این بهانه که ایران دشمن آنان است و این کشور، منطقه خاورمیانه را تهدید می کند و درحالی که اسرائیل آنان را تهدید نمی کند، درواقع تلاش جدید آمریکا برای فریب دادن کشورهای عربی به ویژه کشورهای منطقه است آن هم درحالی که آمریکا خود آماده دور جدید مذاکرات با ایران برسرمسئله عراق می شود.

علامه فضل الله ادامه داد: ما ازکشورهای حاشیه خلیج فارس می خواهیم که بازی جدید آمریکا را درک کنند و گول اظهارات ترس برانگیز این مسئول آمریکایی و دیگر مقامات را نخورند و بسیار واضح و روشن است که جرج بوش علامه مند است تا ایران را به عنوان یک منبع ترس ارائه کند و درتلاش است تا این مسئله را القا کند که ایران مشکل بزرگی برای امنیت این کشورها است همانطوری که صدام اینگونه بود و به این ترتیب کشورهای عربی را به سوی انعقاد قراردادهای تسلیحاتی زیادی با خود سوق بدهد.

علامه فضل الله درادامه افزود: ما ازکشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج (فارس) می خواهیم که درچارچوب نظام همکاری کامل و با توجه به احترام به پایگاه های اسلامی درکشورهای همسایه و حفظ برادری اسلامی درهمه سطوح، درمسیر توافقات برای ایجاد استراتژی امنیتی، سیاسی و اقتصادی با ایران اتفاق نظر داشته باشند چرا که در این صورت شاهد پیروزی در سطح کشورهای عربی و اسلامی خواهیم بود که امنیت مشترک عربی و اسلامی را در مقابله با همه کسانی که خطرکنونی به شمارمی آیند، درراس آنها اسرائیل و در ورای آن آمریکا که سعی می کند تا بین ایران و کشورهای عربی هیچ رابطه ای ایجاد نشود، حفظ می کند.

علامه فضل الله خاطرنشان کرد: اسرائیل به شکل فزاینده دست به اقدامات روزانه تروریستی علیه فلسطینیان می زند، و جهان هم اقدامات تروریستی آن را درکشتارهایی که درجنگ گذشته علیه لبنان مرتکب شد، به خوبی می شناسد آن هم در زمانی که همگان می دانند که ایران از جنبش های جدایی طلب یا سازمان هایی که هرج و مرج درمنطقه ایجاد می کنند، حمایت نمی کند، بلکه از جنبش های مقاومت ضد اشغالگری به ویژه اشغالگری اسرائیل حمایت می کند و ایران با این اقدام خدمات استراتژیکی به نفع کشورهای عربی و مسئله اصلی آنان ارائه می دهد.

این عالم برجسته لبنانی درادامه خاطرنشان کرد: ما به وزیرجنگ آمریکا می گوییم که ما اطلاعات دقیقی دردست داریم حاکی ازآنکه موساد اسرائیل با نیروهای اشغالگران آمریکایی در عراق دست به اقدامات خرابکارانه می زند همچنانکه تندروهای تکفیری را نیز برای بمبگذاری خودروها و منفجر کردن آنها درمسیر بیگناهان و دیگر امورحمایت می کند.

وی درادامه افزود: براساس اطلاعاتی که از سازمان اطلاعات لبنان به دست رسیده است، درعین حال موساد نیز تروریست ها را برای انجام عملیات ترور و انجام انفجارهایی در لبنان آموزش می دهد به گونه ای این مسئله همه اقدامات آمریکا را برای تبرئه اسرائیل از انجام عملیات تروریستی و اقدامات امنیتی و سیاسی به منظور برهم زدن اوضاع لبنان و عراق و دیگر کشورها از بین می برد و درعین حال دروغگویی و تقلب مسئولان آمریکایی و همراهی آنان را با اسرائیل به منظور از بین بردن امنیت عربی و امنیت اسلامی به شکست کشاند.

علامه فضل الله درادامه تاکید کرد: ما به عرب ها می گوییم که ایران نمی تواند منبعی برای تهدید منافع آنان و کشورهایشان به شمار آید، بلکه این کشور می تواند به عنوان نیروی اضافی درحمایت از مسائل آنان به شمارآید. بنابراین کشورهای عربی باید دست همکاری به سوی ایران دراز کنند همانطوری که ما نیز از ایران می خواهیم که دست از همکاری با کشورهای عربی که موجب حفظ منافع آن و منافع کشورهای عربی می شود، برندارد.