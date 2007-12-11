به گزار خبرگزاری مهر ، حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شهروندان تهرانی که تا پایان شهریور ماه اقدام به پرداخت هر چهار قسط عوارض نوسازی و نیز بدهی های گذشته خود اقدام کرده اند در این قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری دستیابی به درآمدهای پایدار است که در این زمینه های طرح درآمدهای پایدار تهیه شده است.

وی اضافه کرد: در خوش بینانه ترین حالت 82 درصد درآمد شهرداری های کشور از ساخت و ساز است که درآمد ناپایداری است و سایر درآمدهای پایدار حدود 18 درصد است اما در سطح دنیا درآمدهای ناپایدار حدود 10 تا 30 درصد است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران تصریح کرد: دادن جایزه به شهروندان خوش حساب به منظور فرهنگ سازی برای رسیدن به درآمدهای پایدار است که با دستیابی به این نوع درآمد شهرداریها می توانند برنامه ریزی دقیق تر و بلند مدت تری انجام دهند.

وی تاکید کرد: باید دید روش های تامین منابع مالی پروژه ها در شهرداریهای دنیا چگونه است و آنها به چه صورت پروژه ها را فاینانس می کنند.

پورزرندی در ادامه در خصوص وضعیت تامین منابع مالی در سطح شهرداریهای دنیا، گفت: به عنوان مثال در سبد درآمدی شهر تورنتو کانادا 26 درصد در آمد شهرداری توسط خود دولت و 30 درصد مالیات های محلی و حدود 34 درصد بهای خدمات شهری است که نزدیک به 80 درصد درآمدهای شهرداری این شهر پایدار است و 10 درصد نیز از سایر منابع مالی تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال 61 بحث خودکفایی و خودگردانی مالی شهرداریها مطرح و مقرر شد در بودجه سال 62 ارسالی دولت وقت بحث درآمدهای پایدار شهرداریها مصوب شود، از آن سال به این طرف یعنی نزدیک به 24 سال گذشته است اما متاسفانه هنوز این لایحه تقدیم مجلس نشده است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران در ادامه اظهار داشت: مطالعه ای در سطح 24 کشور جهان انجام گرفته که مالزی و سنگاپور نیز جز آن هستند که در این مطالعه آمده است 40 درصد درآمد شهرداری کمک دولت بوده و 26 درصد بهای خدمات، 24 درصد درآمدهای مالیاتی محلی و 10 درصد نیز سایر منابع مالی است، اما در کشور ما 6 درصد بهای خدمات عوارض شهری متعلق شهرداریها بوده و 12 درصد کمک دولت آن هم صرفا در بخش حمل و نقل است.

وی اضافه کرد: در واقع کمک مالی دولت به شهرداریها فقط در بخش حمل و نقل شهری است و تامین منابع مالی نیز از طریق سیستم فاینانس و بانکی به دلیل مقررات سخت تقریبا امکان انجام آن بسیار دشوار است که باید به شدت بر روی آن کار کارشناسی شود.

وی در پایان یاد آور شد: به طور حتم با این شیوه درآمدی شهرداری نمی توان شهر را ساخت زیرا به طور مثال موتور تهران با این منابع مالی 200 سال به طول خواهد انجامید تا توسعه پیدا کند ، باید بسترها را فراهم کرد تا تامین منابع مالی مورد نیز شهرداریها با ساز و کار بهتری فراهم شود.