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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۳۶

هفت هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بجنورد کشف شد

هفت هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بجنورد کشف شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: امروز هفت هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهر بجنورد از یک قاچاقچی کشف شد.

علی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: گازوئیل قاچاق توسط یک دستگاه تانکر به صورت قاچاق از بجنورد به سمت استانهای شرقی کشور در حال حمل بوده است.

وی افزود: این قاچاقچی سوخت دولتی یاد شده را از مرزهای ایران در شمال شرقی خارج کرده و قصد فروش آن را با قیمت گزاف به خریداران در کشورهای همسایه شرقی داشت

عبداللهی خاطرنشان کرد: دو نفر در این ارتباط دستگیر شدند که یکی از آنها جایگاهدار خراسان شمالی بود که پس از دستگیری به مقامات قضایی تحویل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی بیان داشت: در سال جاری یک هزار و 500 پرونده در ارتباط با تخلفات مختلف اقتصادی در تعزیرات این استان تشکیل شده است.

به گفته وی، همچنین در این مدت با 315 راننده تاکسی عمومی که بنزین سهمیه ای خود را با نرخ آزاد به فروش می رساندند، برخورد شده است.

عبداللهی ادامه داد: تعیزیرات حکومتی ضمن برخورد با تخلفات تاکسیداران متخلف، کارت سوخت آنها را نیز توقیف و سهمیه آنها را قطع می کند.

کد مطلب 602891

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