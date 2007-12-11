طرح عرضه دام زنده بهداشتی در مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شریعتی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: زمان اجرای این طرح 29 و 30 آذرماه، روز عرفه و عید سعید قربان خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: در اجرای این طرح، دام زنده بهداشتی به صورت مستقیم در اختیار خریداران قرار می گیرد.

وی بیان داشت: با همکاری اداره دامپزشکی مشهد و اتحادیه دامداران، ایستگاه های عرضه دام زنده بهداشتی در نظر گرفته شده است.

شریعتی خاطرنشان کرد: کارشناسان اداره بهداشت و دامپزشکی با حضور در جایگاه ها بر سلامت دام قبل از عرضه و ذبح آن نظارت خواهند کرد.

وی ادامه داد: ارائه خدمات نوین شهری، فرهنگ سازی شهری، ساماندهی عرضه دام، رعایت موازین بهداشتی، امکان دسترسی آسان شهروندان به دام، کنترل قیمت ها و کمک به حفظ بهداشت محیط شهری از اهداف این اقدام است.