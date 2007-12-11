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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۳

طرح عرضه دام زنده بهداشتی در مشهد اجرا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان، طرح عرضه دام زنده بهداشتی در این کلانشهر به اجرا درمی آید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شریعتی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: زمان اجرای این طرح 29 و 30 آذرماه، روز عرفه و عید سعید قربان خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: در اجرای این طرح، دام زنده بهداشتی به صورت مستقیم در اختیار خریداران قرار می گیرد.

وی بیان داشت: با همکاری اداره دامپزشکی مشهد و اتحادیه دامداران، ایستگاه های عرضه دام زنده بهداشتی در نظر گرفته شده است.

شریعتی خاطرنشان کرد: کارشناسان اداره بهداشت و دامپزشکی با حضور در جایگاه ها بر سلامت دام قبل از عرضه و ذبح آن نظارت خواهند کرد.

وی ادامه داد: ارائه خدمات نوین شهری، فرهنگ سازی شهری، ساماندهی عرضه دام، رعایت موازین بهداشتی، امکان دسترسی آسان شهروندان به دام، کنترل قیمت ها و کمک به حفظ بهداشت محیط شهری از اهداف این اقدام است.

کد مطلب 602892

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