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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۴

سه سد بزرگ در خراسان شمالی ساخته می شود

سه سد بزرگ در خراسان شمالی ساخته می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: در سال آینده، سه سد بزرگ در خراسان شمالی ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش عصر امروز در نشستی با مدیران آب منطقه ای خراسان شمالی در بجنورد افزود:  شورای برنامه ریزی راهبردی و اقتصاد با ساخت سه سد بزرگ در استان خراسان شمالی موافقت کرده و اعتبار ساخت آن نیز از محل بودجه ملی تامین می شود.

وی عنوان کرد: همچنین این شورا 532 میلیارد و 791 میلیون و 144 هزار ریال اعتبار برای طرح انتقال آب سد شیرین دره به بجنورد و روستاهای مسیر خط انتقال، تصویب کرده است.

جهانبخش خاطرنشان کرد: بر اساس نظر شورای برنامه ریزی راهبردی و اقتصاد کشور، اعتبار طرح انتقال آب سد شیرین دره برای شرب شهر بجنورد از محل  اعتبار ارزی تامین می شود.

این مسئول یادآور شد: 20 میلیون متر مکعب از آب سد شیرین دره برای شهر بجنورد و روستاهای مسیر در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 602893

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