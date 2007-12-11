سه سد بزرگ در خراسان شمالی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش عصر امروز در نشستی با مدیران آب منطقه ای خراسان شمالی در بجنورد افزود: شورای برنامه ریزی راهبردی و اقتصاد با ساخت سه سد بزرگ در استان خراسان شمالی موافقت کرده و اعتبار ساخت آن نیز از محل بودجه ملی تامین می شود.

وی عنوان کرد: همچنین این شورا 532 میلیارد و 791 میلیون و 144 هزار ریال اعتبار برای طرح انتقال آب سد شیرین دره به بجنورد و روستاهای مسیر خط انتقال، تصویب کرده است.

جهانبخش خاطرنشان کرد: بر اساس نظر شورای برنامه ریزی راهبردی و اقتصاد کشور، اعتبار طرح انتقال آب سد شیرین دره برای شرب شهر بجنورد از محل اعتبار ارزی تامین می شود.

این مسئول یادآور شد: 20 میلیون متر مکعب از آب سد شیرین دره برای شهر بجنورد و روستاهای مسیر در نظر گرفته شده است.