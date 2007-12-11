تولیدکنندگان پسماندهای ویژه به شهرداری هزینه می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر ، رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در خصوص این طرح گفت: پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی جدا نمی شود و وزارت بهداشت به عنوان مسئول این موضوع نظارتی را در این خصوص ندارد و هم اکنون پسماندهای ویژه توسط تولید کنندگان همراه پسماندهای عادی در کنار معابر قرار می گیرند.

وی افزود: شهرداری مجبور است تمام مشکلات تولید این پسماندها را تحمل کند و حمل و نقل این پسماندها به صورت عادی خسارت زیست محیطی را به دنبال دارد.

خادم یادآور شد: مدیریت شهری هیچ گونه امکانات ویژه ای را در این خصوص ندارد و مجبور است هر نوع پسماند را با هم حمل کرده و در نتیجه خیابان ها و معابر تهران آلوده می شود.

وی تاکید کرد: هدف این طرح، این نیست که مسئولیت پسماندهای ویژه را برای شهرداری قائل شویم بلکه می خواهیم شهرداری مجهز به سیستم های ویژه شود تا از مشکلات زیست محیطی جلوگیری کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: در این طرح یادآوری شده که واحدهای تولید کننده پسماندهای ویژه که اقدام به جداسازی پسماندها نمی کنند شناسایی و مستندات آن در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد تا مراجع قضایی برخورد لازم را انجام دهد.

معصومه ابتکار نیز در این خصوص تصریح کرد: نظر کمیسیون عمران در این طرح لحاظ نشده و حتما این طرح باید در این کمیسیون مطرح و بررسی شود و نباید طوری عمل کنیم که مسئولیت جمع آوری پسماندهای ویژه حتی به صورت تلویحی برعهده شورا قرار گیرد چرا که بر اساس نص صریح قانون تولید کننده این پسماندها یعنی وزارت بهداشت مسئولیت این امر را باید بر عهده بگیرد.

همچنین دکتر دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز در این باره گفت: در آئین نامه شورای شهر ذکر شده که یک هفته برای بررسی طرح یک فوریتی مهلت وجود دارد ولی در هیچ جای آئین نامه اشاره نشده که روند ارائه طرح از کمیسیون اصلی تا دبیرخانه 6 روز طول بکشد و تنها یک روز برای بررسی طرح در کمیسیونهای دیگر وقت در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه امروز شورا طرح بررسی وضعیت و نحوه ساماندهی قنوات پایتخت مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید.

همچنین در جلسه امروز یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انجام اقدامات لازم جهت حفظ پارک ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود به تصویب رسید تا این موضوع به صورت تخصصی در کمیسیونهای سه گانه شورا مورد بررسی قرار گیرند.