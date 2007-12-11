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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۱۴

حضور 47 معلول هرمزگانی در جشنواره بین المللی تئاتر معلولین کشور

بندرعباس - خبرگزاری مهر: 47 نفر از معلولان هرمزگانی در سومین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین مهر آئین تهران در قالب چهار گروه نمایشی حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سومین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین از امروز به مدت چهار روز با شرکت گروه های نمایشی برگزیده سراسر کشور و نمایندگان هفت کشور خارجی  در تهران آغاز بکار می کند.

در این جشنواره، معلولین استان هرمزگان با چهارنمایش " پنت گراز" و "اینجا کربلاست" به کارگردانی حسن سبحانی، " پل " به کارگردانی حسن ناصری از بهزیستی میناب و نمایش " 14 مروارید " به کارگردانی رضا غریب زاده در بخش مسابقه این جشنواره با رقبای خود رقابت می کنند.

داوری این جشنواره نیز به عهده استاد عزت الله انتظامی، دکتر قطب الدین صادقی و دکتر شفیعی است.

کد مطلب 602896

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