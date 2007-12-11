به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی توسط انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، مرکز مدیریت بیماریها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری، مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی ، مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت نظامی و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، کمیته بهداشت و طب پیشگیری ستاد کل نیروهای مسلح، در برگزای این کنگره همکاری می‌نمایند.

در طول برگزاری پنج روز این کنگره که از 24 آذر با حضور جمع کثیری از متخصصان و محققان داخلی و خارجی کشور آغاز می شود از 850 مقاله ارسالی بیش از 21 مقاله به صورت شفاهی، 245 مقاله به صورت پوستر ارائه می‌شود.