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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

گزارش تصویری / مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش

گزارش تصویری / مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش

فرمانده نیروی زمینی در مراسمی با تقدیر از تلاشهای سرتیپ‌ سیدناصر حسینی جانشین سابق نیروی زمینی، سرتیپ احمدرضا پوردستان را به عنوان جانشین فرماندهی این نیرو معرفی و منصوب کرد.

 

سرتیپ‌ سید ناصر حسینی - جانشین سابق نیروی زمینی

 سرتیپ دادبین - فرمانده نیروی زمینی ارتش

سرتیپ احمدرضا پوردستان - جانشین جدید فرمانده نیروی زمینی ارتش

عکس / خبرگزاری مهر

کد مطلب 602907

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