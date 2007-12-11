گزارش تصویری / مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش

فرمانده نیروی زمینی در مراسمی با تقدیر از تلاشهای سرتیپ‌ سیدناصر حسینی جانشین سابق نیروی زمینی، سرتیپ احمدرضا پوردستان را به عنوان جانشین فرماندهی این نیرو معرفی و منصوب کرد.