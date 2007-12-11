گزارش تصویری / مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش

سرتیپ سید ناصر حسینی - جانشین سابق نیروی زمینی
سرتیپ دادبین - فرمانده نیروی زمینی ارتش
سرتیپ احمدرضا پوردستان - جانشین جدید فرمانده نیروی زمینی ارتش
عکس / خبرگزاری مهر
فرمانده نیروی زمینی در مراسمی با تقدیر از تلاشهای سرتیپ سیدناصر حسینی جانشین سابق نیروی زمینی، سرتیپ احمدرضا پوردستان را به عنوان جانشین فرماندهی این نیرو معرفی و منصوب کرد.
سرتیپ سید ناصر حسینی - جانشین سابق نیروی زمینی
سرتیپ دادبین - فرمانده نیروی زمینی ارتش
سرتیپ احمدرضا پوردستان - جانشین جدید فرمانده نیروی زمینی ارتش
عکس / خبرگزاری مهر
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