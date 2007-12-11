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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۱

صدراعظم سابق آلمان :

آمریکا باید به طور مستقیم با ایران گفتگو کند

آمریکا باید به طور مستقیم با ایران گفتگو کند

گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان در جریان سخنرانی در دانشگاه کلمبیا بر لزوم گفتگوی مستقیم تهران-واشنگتن درباره اوضاع خاورمیانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، "گرهارد شرودر" در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: آمریکا باید با ایران و سوریه بر سر وضعیت خاورمیانه وارد گفتگوی مستقیم شده تا از این راه مسیر بهبود شرایط منطقه هموار شود.

وی همچنین تصریح کرد: اروپا نیز می تواند تا حدی زیادی در تغییر چهره خاورمیانه موثر واقع شده و از این راه شاهد برقراری ثبات و آرامش در این منطقه باشیم.

صدراعظم سابق آلمان در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به انتخابات آتی روسیه اظهار داشت: آلمان انتظار دارد روابط حسنه خود با مسکو را ادامه داده و تا حد امکان آن را بهبود و تعمیق بخشد.

این سیاستمدار آلمانی از روسیه به عنوان بهترین شریک برای آمر یکا، اروپا و آسیا یاد کرد.

کد مطلب 602910

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