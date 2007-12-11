آمریکا باید به طور مستقیم با ایران گفتگو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، "گرهارد شرودر" در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: آمریکا باید با ایران و سوریه بر سر وضعیت خاورمیانه وارد گفتگوی مستقیم شده تا از این راه مسیر بهبود شرایط منطقه هموار شود.

وی همچنین تصریح کرد: اروپا نیز می تواند تا حدی زیادی در تغییر چهره خاورمیانه موثر واقع شده و از این راه شاهد برقراری ثبات و آرامش در این منطقه باشیم.

صدراعظم سابق آلمان در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به انتخابات آتی روسیه اظهار داشت: آلمان انتظار دارد روابط حسنه خود با مسکو را ادامه داده و تا حد امکان آن را بهبود و تعمیق بخشد.

این سیاستمدار آلمانی از روسیه به عنوان بهترین شریک برای آمر یکا، اروپا و آسیا یاد کرد.