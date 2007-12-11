آسمان اکثر نقاط کشور فردا صاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، فارس، کردستان، کرمانشاه و کهکلویه صاف، استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، گلستان، گیلان، مازندران و همدان نیز صاف همراه با مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

آسمان سمنان صاف در پاره ای از نقاط با وزش باد و مه صبحگاهی ، استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، لرستان، کرمان، یزد صاف با وزش باد در بعدازظهر و استان هرمزگان صاف در بعد از ظهر وزش باد در پاره ای نقاط با مه صبحگاهی همراه خواهد بود.

آسمان خراسان رضوی صاف در پاره ای نقاط غبار آلود و در بعداز ظهر با وزش باد ، سیستان و بلوچستان آسمانی کمی ابری در شهرهای جنوبی آن نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال رگبار باران پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای استان تهران نیز آسمانی صاف همراه با غبار صبحگاهی با کمینه و بیشینه 5 و 14 درجه سانتی گراد پیش بینی کرده است.