جرئیات ربوده شدن تبعه ژاپنی با جدیت در حال پیگیری است

سید محمدعلی حسینی، عصر امروز در حاشیه برگزاری همایش سیاست خارجی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلایل این اقدام جنایتکارانه هنوز به صورت روشن مشخص نشده و با جدیت در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به این سئوال که عدم حضور آقای متکی در منامه با توجه به مطرح شدن اظهاراتی ضد ایران باعث تهدید منافع کشورمان نشده است؟ گفت: دلیل این عدم حضور تنها حضور در جلسه مهم دیگری بوده است.



حسینی در خصوص موضع دولت در قبال موسویان بیان داشت: هرچه قوه قضایئه بگوید دولت آن را خواهد پذیرفت البته این مسئله امنیتی و قضایی است و ربطی به سیاست خارجه ندارد و من در این زمینه موضع گیری نمی کنم.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سفر احمدی نژاد در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس عنوان کرد: البته درست نیست که ابتکارات ریاست جمهوری را با طرح سئوالاتی که اساسا به نفع مردم و نظام نیست، مواجه کنیم.

حسینی در خصوص بیانیه پایانی این اجلاس مبنی بر ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه خلیج فارس افزود: ما برای هر ادعای غیر منطقی پاسخ منطقی داریم و نباید به دلیل ادعای غیر منطقی برخی کشورها از حضور در عرصه های بین المللی اجتناب کنیم.

وی یادآور شد: قرار نیست همه کشورهایی که در سازمان های بین المللی و منطقه ای دور یک میز می نشینند و اجلاس تشکیل می دهند در همه مسائل ریز و درشت با یکدیگر توافق داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه، حضور احمدی نژاد را در این اجلاس بسیار مهم و ضروری دانست و تاکید کرد: حضور رئیس جمهور در این اجلاس موجب اعتماد سازی و تقویت روحیه همکاری بین ایران و کشورهای منطقه و زمینه ساز تقویت روابط در سایر عرصه ها شد.