امیدوارم دولت کنونی در مسیر عزت و پیشرفت ملت ایران گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد خاتمی عصر امروز به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حاضر شد و ضمن ایراد سخنرانی به سئوالات آنها پاسخ گفت.

خاتمی در پاسخ به این سئوال که آیا شما صحبت برخی که معتقدند دانشگاههای ما اسلامی نیست را قبول دارید یا خیر گفت: کسانی که چنین اظهاراتی می کنند بی خود می گویند اما چاقویشان از ما که با خود می گوییم تیزتر است.

رئیس بنیاد باران در پاسخ به سئوال دانشجوی دیگری که پرسید ما دو سال عملکرد دولت نهم را باور کنیم یا 16 سال دولت هاشمی رفسنجانی یا خاتمی را گفت: بحث در مورد عملکرد 16 ساله اخیر و نیز تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی مجالش در این جلسه نیست و امیدوارم میزگردی با حضور مسئولان سابق و کنونی در این خصوص برگزار شود تا جزئیات به طور کامل تبیین شود.

وی با بیان اینکه که در هشت سال دولت وی کارهای بزرگی صورت گرفت افزود: بنده معتقدم در این 8 سال ما در بر یک سری از معیارها از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی فعالیت تشکل ها تاکید کردیم و فضای مناسبی در این راستا بوجود آمد.

خاتمی با بیان اینکه برای اولین بار دولت وی برای مطبوعات و احزاب ردیف بودجه مشخص کرد تصریح کرد: نمی گویم این ردیف بودجه زیاد بوده اما کار خوبی حداقل به عنوان کار سمبلیک صورت گرفت.

رئیس بنیاد باران با تاکید بر اینکه شعار مردم سالاری در دولت وی جا افتاد و بسیار از کارها روال قانونی به خود گرفت گفت معدل میانگین حضور زنان در دولت بنده ابتدا 3 درصد و در زمان تحویل دولت 16درصد بود اما هنوز هم معتقدم که حق زنان به طور کامل استیفا نشده است.

وی افزود: به لحاظ اقتصادی درآمد نفت به طور میانگین دردولت بنده بین 21 تا 22 دلار بود یعنی در طول 8 سال درآمد کل کشور از محل فروش نفت 180 میلیارد دلار می شود . این در حالی است که قیمت نفت در هر بشکه در دولت بنده به زیر 10 دلار هم رسید.

رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد: ریسک اقتصادی در زمان آمدن من به دولت 7 درصد و در زمان خروج من از دولت 5/3 درصد بود.

در دولت بنده درآمد کشور از محل فروش نفت و گاز متجاوز از 20 میلیارد دلار بود که قراردادهایی نیز در این زمینه بسته شد.

خاتمی با بیان اینکه در دولت وی کارهای زیادی در بحث عدالت اجتماعی از جمله تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی صورت گرفت اظهار داشت: برای عبور از عدالت صدقه ای باید امنیت جامعه را به لحاظ امکانات مالی ، بهداشتی وغیره تامین کرد.

وی در مورد فعالیت های دولت اصلاحات در زمینه مسائل سیاست خارجی گفت: بنده معتقدم در دولت اصلاحات ما بدون عبور از مصالح ملی اعتبار و حرمت ملت ایران را بالا بردیم هرچند بسیاری از کمبودها نیز وجود داشت.

رئیس بنیاد باران با بیان اینکه نفی عملکرد دولت های گذشته خیانت به ملت است اظهار امیدواری کرد که دولت کنونی و دولت های آینده در مسیر عزت و پیشرفت ملت ایران گام بردارند.



ادامه دارد...