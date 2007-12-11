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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

اجرای هفت نمایش در نخستین روز جشنواره تئاتر ماه

پنج نمایش صحنه‌ای و دو نمایش خیابانی توسط گروههای تهرانی در نخستین روز از چهارمین جشنواره سراسری تئاتر ماه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "خانمچه و مهتابی"‌ اکبر رادی کار مریم جعفری حصارلو، "باید برای کبوترا ..." سیدعلی موسویان کار علیرضا مهران و پریناز آل آقا، "ارثیه عاطفی" علی بوریان کار ساناز صفرپور و علی بوریان، "بازی‌نامه فرود" امیر دژاکام کار رهام مخدومی و "آژی‌دهاک" بهرام بیضایی کار آرش فنائیان چهارشنبه 21 آذر در تالارهای هنر، ماه، مهر و اندیشه و خانه نمایش اجرا می‌شوند.

واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این روز محوطه تئاتر شهر نیز شاهد اجرای نمایش‌های خیابانی "رستم و رستم ‌کشی" نوشته و کار مهدی مقیمی و "سه سوت اومدم" نوشته و کار سیدعلی موسویان خواهد بود. ساعت اجرای نمایش‌های صحنه‌ای به ترتیب 16، 30/17، 19، 15/20 و 15/21 و زمان اجرای نمایش‌های خیابانی 30/15 و 15/16 اعلام شده است.

‌چهارمین جشنواره سراسری تئاتر ماه چهارشنبه 28 آذرماه در تالار اندیشه حوزه هنری به کار خود خاتمه خواهد داد.

کد مطلب 602917

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