523 واحد صنفی در بندرعباس توسط پلیس مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار منصور دشتی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: 14 تن از اراذل و اوباش نیز در دام مامورین انتظامی قرار گرفته و بازداشت شده اند.

وی بیان داشت: در طول هفته گذشته ماموران ناجا موفق به کشف 44 دستگاه ریسیور ماهواره، 177 ال ان بی، 203 عدد دیش، چهار قبضه اسلحه شکاری، پنج هزار و 419 حلقه سی دی مبتذل و مستهجن شدند.

سردار دشتی بیان داشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا در هفته گذشته با بازدید محسوس و نامحسوس خود از اماکن عمومی، 11 واحد صنفی فاقد پروانه و شش واحد صنفی متخلف را در راستای ارتقا امنیت اجتماعی پلمپ و از فعالیت آنان جلوگیری کردند.

فرماندهی انتظامی هرمزگان همچنین از انجام 482 فقره تعیین صلاحیت فردی و انتظامی ترافیکی، 174 مورد اخذ تعهدات از واحدهای صنفی، 126 فقره صدور مجوز اقامت، 512 مورد پاسخگویی به مراجعین، 167 مورد صدور اخطاریه و تذکر برای متصدیان صنوف و 109 مورد رسیدگی به گزارشات مردمی و 11 مورد پلمپ واحدهای صنفی به عنوان گوشه ای از فعالیت های پلیس یاد کرد و گفت: دستگیری 46 نفر از اتباع بیگانه و طرد 39 تن از آنها، پنج گشت مشترک و 174 ساعت تعقیب و مراقبت از دیگر اقدامات این نیرو در برقراری امنیت شهروندان بوده است.