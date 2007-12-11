سینما فرصتی برای اعتلاء کلمه توحید است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی ارشاد اعلام کرد محمدرضا جعفری جلوه با اشاره به تقارن موسم پربرکت حج و جشنواره فیلم کوتاه رحمت گفت: "جشنواره رحمت محل تلاقی سه نماد رحمانی هنر پیچیده و متعالی سینما، آئین رحمانی و نورانی اسلام و اسوه حسنه آن رسول اعظم (ص) و آذربایجان به مثابه سر ایران خاصه نگین برکت‌خیز تبریز است."

معاون سینمایی وزیر ارشاد تصریح کرد: "هنر در ذات خود یک هدیه رحمانی است به بشر برای زیبا دیدن، زیبایی را دیدن و زیبایی را خواستن و به تماشا گذاشتن در همه وجوه سمعی و بصری که شنیدن نیز خود یک رویت است. هنر سینما نیز همینطور است. البته کسانی به دلایلی از رخنه شیطان یا ذات شیطانی در این هنر یاد می‌کنند. ولی سینما مثل همه هنرها یک هدیه آسمانی و یک فرصت رحمانی است."

وی خاطرنشان ساخت: "به نظر عده‌ای اگر حقیقت در کلام دچار تکثر شود، در تصویر به وحدت خواهد گرایید. بر این پرده نورانی در آینده به مراتب بیش از این جلوه‌های رحمانی وحی، راه انبیا، سنت اولیا و حیات طیبه نمودار خواهد شد. هر چند تیره‌اندیشان و سیاه‌نمایان بکوشند اصل دین و به ویژه اسلام و چهره نورانی اسوه‌های این دین را با تفاسیر و تصاویر نامناسب خود بیالایند."

معاون وزیر ارشاد درباره وجه رحمانی آذربایجان برای ایران گفت: "در روزگار پریشانی پس از ایلغار مغول از اقصی نقاط ایران مردان علم، دین و صنعت و بزرگان هنر و فرهنگ به این خطه پناه آوردند و آغوش آذربایجان و تبریز برای ایشان گشوده بود تا آنها را امان دهد و در بازآفرینی و تداوم حیات ایشان و دستاوردهای گرانقدر علمی، صنعتی و هنری آنها نقشی بزرگ ایفا کند."

وی افزود: "این خطه غیورترین مردمان را نسبت به آئین نورانی اسلام فرهنگ و طریقت علوی در دل خود جای داده است. با چنین غیرت و همت و حمیتی، ایران همواره به خود بالیده و در همه تاریخ راه سرافرازی را طی کرده؛ در حساسترین برهه‌های تاریخ، در مشروطیت، در انقلاب اسلامی، در قطعه نورانی دفاع مقدس و در همه مراحل دیگر و این سرزمین میراث‌بانان و مشعل‌دارانی بزرگ به ایران و اسلام پیشکش کرده است."

جعفری جلوه گفت: "به ویژه در دوران معاصر سه دردانه بزرگ سه علامه امینی، محمدتقی جعفری و طباطبایی که این دوران از افکار و رفتار حکیمانه آنها بهرمند و از عمل صالح ایشان منقوش است. برگزاری جشنواره رحمت را به فال نیک می‌گیریم و به آستانه رحمت ربوبی پناه می‌گیریم و از اولیاء رحمانی‌اش مدد می‌جوییم."