مذاکره کنندگان سابق هسته ای برای آبروی ملت ایران تلاش بسیار کردند/ نباید از اصول و ارزشهای خود دست بکشیم

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد خاتمی عصر امروز در جلسه پرسش و پاسخ خود با دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه تهران در پاسخ به سئوالی در مورد حسین موسویان عضو تیم سابق مذاکرات هسته ای گفت : بنده نمی خواهم وارد ماهیت پرونده موسویان شوم اما وی از دیپلمات های تلاشگر و جدی ما بود، بنده معتقدم ریختن آبروی افراد پیش از حکم دادگاه امری غلط و غیر قانونی است.

خاتمی در پاسخ به سئوالی دانشجویی که نظر وی را در مورد سیروس ناصری پرسید گفت: آقای ناصری از بهترین خدمتگزاران جمهوری اسلامی ایران است اما اگر بخواهید می توانم آدرسی از خیانتکاران را به شما ارائه کنم.

رئیس جمهور سابق کشورمان در ادامه در مورد انتخابات مجلس هشتم گفت: باید خوشحال باشیم که هنوز در کشورما انتخابات به عنوان یک اصل مطرح می شود هر چند سازوکارهای آن در عمل مطلوب نباشد.

خاتمی افزود : ما معتقد به ایستادگی در برابر نظام نیستیم اما انتخابات را مظهر مردم سالاری می دانیم.

وی تصریح کرد : تلاش ما این است که تا حد امکان انتخاباتی نسبتا آزاد و سالم برگزار شود هر چند معتقدم حضور گسترده مردم بسیاری از روش هایی که سعی در عدم مشارکت مردم در انتخابات دارد را خنثی خواهد کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه به یاری خداوند در انتخابات مجلس هشتم حضوری فعال خواهد داشت ، در پاسخ به سئوال دانشجویی که در مورد کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم سئوال کرد چنین پاسخ داد: ابدا ابدا، اما در انتخابات حتما رای می دهم.

رئیس بنیاد باران ، دموکراسی را بالاترین مظهر عدالت برشمرد و گفت: عدالت جنسی ، قومی، اقتصادی ، آموزشی و بهداشتی در همه حکومت های دموکرات و برخاسته از اراده ملت تامین می شود اما این عدالت در حکومت های خود کامل تامین نمی شود.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد برخورد با دانشجویان سئوال کرد افزود: امکانات ما در حد حرف زدن است، اما بنده این گونه برخوردها را به نفع نظام و انقلاب نمی دانم . بیان عقیده نباید هزینه ای دربر داشته باشد. اگر هم کسی دستگیر می شود نباید به او فشار آورد و در 24 ساعت تفهیم اتهام شود و دادگاه وی با حضور هیئت منصفه برگزار شود. البته بنده همه شما را سفارش می کنم که باید هوشیار باشید و منافع ملی را نیز در نظر داشته باشید.

خاتمی با اشاره به شعار تنش زدایی در دولت خود گفت : در دولت بنده گروههای خاصی که از حرف زدن می ترسیدند توریست های آمریکایی را برای ناامن کردن جامعه زدند.

رئیس جمهور سابق کشورمان در پاسخ به سئوال دانشجویی که نظر وی را در مورد رعایت حجاب در جامعه پرسید گفت: هرگونه بی حرمتی به خاطر رعایت موازین دینی و اسلامی به شدت محکوم است، بنده مخلص شما بخصوص چادری ها هستم.

وی در واکنش به اظهارات دبیر شورای نگهبان که گفته بود اصل برائت از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار نیست گفت: اصل برائت یکی از مهمترین اصول در فقه و فرهنگ اسلامی و روش و منش پیامبران ما است که اگر بخواهم مصداق روشن آن را بیان کنم باید به فرمان 8 ماده امام خمینی(ره) که مورد غفلت واقع شده است اشاره کنم . این فرمان مبتنی بر اصل برائت صادر شد.

رئیس بنیاد باران افزود: مردم هرگاه دوست داشته باشند باید بتوانند به کسانی که انحراف قانونی ندارند و به آنها اطمینان دارند رای دهند. ما به چه حقی می توانیم به جای مردم تصمیم بگیریم.

خاتمی خاطرنشان کرد: اصل برائت نشانه اعتماد به مردم است اگر اکثریت مردم اشتباه می کنند آیا فقط چهار نفر درست فکر می کنند.

وی در ادامه سفر اخیر رئیس جمهور به اجلاس کشورهای حوزه خلیج فارس را سفر مثبتی ارزیابی کرد و اظهار داشت: مسئله جزایر سه گانه همواره یک مسئله اختلافی بین ما و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است اما ما همواره تاکید کرده ایم که از اصول خود در برابر این جزایر نمی گذریم. پاسخ رئیس جمهور به دعوت سران کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز خوب بود.

رئیس بنیاد باران در پاسخ به سئوال دانشجویی که پرسید آیا تلاش 8 سال دولت اصلاحات برای اعتماد سازی با دنیای خارج امروز از بین رفته است؟ گفت: بنده معتقدم وضعیت کنونی ما وضعیت مطلوبی نیست اما این به معنای آن نیست که از اصول و ارزشهای خود دست بکشیم.

خاتمی با تاکید بر اینکه بسیاری از دستاوردهای کنونی کشور در بحث انرژی هسته ای حاصل تلاش دولت وی بوده است گفت: البته دولت فعلی نیز تلاش هایی را در این راستا انجام داده است اما تمام تلاش ما در دولت گذشته این بود که پرونده به شورای امنیت ارجاع نشود. در سال 82 برای اولین بار در قطعنامه شورای حکام علاوه بر اصل ان پی تی ذکر شد که ایران حق استفاده از تکنولوژی صلح آمیز هسته ای را دارد.

وی روش های دیپلماسی دولت خود در حل مسئله هسته ای کشور مسالمت آمیز خواند و تاکید کرد: نباید دنیا را تحریک کنیم و به استقبال تهدید برویم.

رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد: ما در دولت گذشته از هیچ یک از حقوق ملت دست نکشیده ایم.



ادامه دارد ...