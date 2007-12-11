بسط حقوق قبض اخلاق را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشستهای کارگاه آموزشی "بررسی مبانی نظری فلسفه اخلاق" که از سوی مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران را برگزار می‌شود، عصر امروز نشست مبانی نظری فلسفه اخلاق با تأکید بر نسبت اخلاق و حقوق با حضور دکتر حسن میانداری، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، برگزار شد.

دکتر میانداری در آغاز سخن با اشاره به این نکته که مباحث اخلاقی از مهمترین موضوعاتی است که در هر جامعه‌ای طرح می‌شود گفت: وقتی صحبت از اخلاق و حقوق، اخلاق و پزشکی، اخلاق و رسانه می‌شود ما کمتر متخصصی داریم که در هر دو حوزه صاحب تخصص و نظر باشد و در اغلب موارد فردی که وارد این مباحث می‌شود در یکی از این دو حوزه اشراف دارد و این البته در نوع خود نقص محسوب می‌شود.

دکتر میانداری همچنین بر این نکته تأکید کرد که سخن من در این جلسه از منظری فلسفی است و سعی می‌کنم به دو حوزه بخصوص اخلاق نگاهی فلسفی داشته باشم لذا می‌بایست بر این سخن تأکید کنم که تفکیک اخلاق و حقوق از دستاوردهای دنیای جدید است. در عالم قدیم این دو حوزه از یکدیگر جدا نبودند. همچنین می‌توان از منظر دینی و الهیاتی و حتی جامعه‌شناسی به موضوع اخلاق و حقوق نگریست.

وی در بخش دیگری از سخنانش نسبت اخلاق و حقوق را بر پنج بخش دانست و گفت : این دو حوزه می‌توانند از هم جدا باشند و یا یکی باشند. همچنین اخلاق می‌تواند در بطن حقوق و یا حقوق در بطن اخلاق قرار گیرد. گزینه پنجم نیز این است که اخلاق و حقوق در هم تنیده‌اند و یا به عبارتی عموم و خصوص من وجه هستند، یعنی از یکدیگر وجوهی اشتراکی پذیرفته‌اند.

دکتر میانداری بر نظر خود تأکید داشت که اخلاق است که حقوق را در بر می‌گیرد و اخلاق بسیار وسیعتر از حقوق است و مقداری از حقوق بیرون از دایره اخلاق قرار می گرد که می‌بایست تکلیف آن را مشخص کرد.

این عضو مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران خود را طرفدار اخلاق واقعگرا توصیف کرد و گفت : واقعگرایی دو جزء وجودشناختی و معرفت‌شناختی دارد. در وجودشناختی، اخلاقیات واقعیت دارند یعنی در عالم خارج واقعیتی به نام اخلاق وجود دارد. در معرفت‌شناختی هم ما می‌توانیم به این واقعیات پی ببریم مانند این نکته که سقط‌جنین بد است.

دکتر میانداری در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه اخلاق و دین نیز اشاره کرد و گفت : اگر کسی به دین معتقد باشد علی‌القاعده باید معتقد باشد که عالم، عالم اخلاقی است و به لحاظ معرفت‌شناختی خدا باید ما را به گونه‌ای بیافریند که بتوانیم اخلاقیات را کشف کنیم.

وی در ادامه این کارگاه آموزشی بر این نکته اذعان داشت که برای اینکه رابطه بین علوم را کشف کنیم می‌بایست به تفکیک بین آنها قائل شویم. او افزود: در بحث رابطه اخلاق و حقوق می‌توان از چهار منظر موضوع، روش، غایت و ملاک جامعه‌شناختی آنها را تبیین کرد. موضوع اخلاق، خلقیات است و موضوع حقوق افعال آدمی است. در روش نیز حقوق دارای روشهای متعددی است مانند شیوه‌های قانونگذاری. روش اخلاق نیز می‌تواند عقل ، تجربه یا وحی باشد.

دکتر میانداری غایت اخلاق را تهذیب نفس، تحول انسانی و کاهش رذائل و پیوستن به فضائل توصیف کرد و گفت: غایت حقوق نیز نظم اجتماعی و تحقق عدالت بیرونی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مکانیسم ایجاد اخلاق را ارائه الگو دانست و گفت : با ارائه الگو است که من می‌توانم اخلاقی باشم به عبارت دیگر با آموزش صحیح می‌توان از جامعه‌ای انتظار اخلاق داشته باشیم این در حالی است که مکانیسم حقوق زور است. همچنین با تحقق چنین مکانیسمی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که فربهگی حقوق لاغری اخلاق را در پی‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این کارگاه آشنا کردن دست‌اندرکاران فرهنگی شهرداری مناطق تهران با چارچوب فکری مورد نیاز برای ترویج مناسبات شهروندی مبتنی بر اخلاق اعلام شده است.